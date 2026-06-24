‘4주 작업 3분 만에’ 차세대 3D 생성 AI

NC AI, ‘바르코 3D 2.0’ 공개

엔씨의 인공지능(AI) 전문 자회사 NC AI가 이미지나 텍스트를 기반으로 3차원(D) 콘텐츠를 생성하는 AI 서비스인 ‘바르코 3D’의 차세대 버전을 공개했다.



NC AI는 바르코 3D 2.0 버전의 개발을 완료했다고 24일 밝혔다. 이번 모델은 지난해 12월 출시한 바르코 3D에 사용자 피드백 등을 반영해 원본 형상 왜곡 문제 등을 개선했다.



최근 제조·로보틱스·디지털 트윈 산업에서 3D 데이터 수요가 크게 늘면서 3D 생성 AI에 대한 주목도도 높아지고 있다. 기존 모델들은 원본 이미지와 다른 형태로 변형되거나, 세부 구조를 제대로 재현하지 못한다.



바르코 3D 2.0은 원본의 실루엣과 전체 비례를 충실히 반영하고, 복잡한 장식 요소도 높은 정확도로 재현하는 데 초점을 맞췄다.



형상 유사도 평가 지표인 유니3D에서 0.449를 기록해 기존 1.1 버전(0.319) 대비 약 40.8% 향상됐다. 최신 오픈소스 모델 트렐리스2(0.436)를 비롯해 울트라쉐이프(0.428), 훈위안3D 2.1(0.427) 등 주요 경쟁 모델들을 모두 앞섰다고 회사 측은 밝혔다.



NC AI는 바르코 3D 활용 시 기존에 전문가가 약 4주에 걸쳐 제작하던 3D 콘텐츠를 3분 만에 생성할 수 있다고 강조했다. 이연수 NC AI 대표는 “바르코 3D 2.0은 독보적인 형상 유지력과 고품질 텍스처 표현력으로 콘텐츠 창작자들의 실무 환경을 혁신할 것”이라고 말했다.

