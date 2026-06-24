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본문 요약

지난 4월 국내 출생아 수 증가율이 18%로 동월 기준 역대 최대치를 기록했다.

출생아 수는 4월 기준으로 2019년 이후 7년 만에 가장 많았고, 증가율은 1981년 통계 집계 이래 가장 높았다.

출생아 수는 2024년 7월 이후 22개월 연속 증가세를 보이고 있다.

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4월 출생아 수 7년 만에 최대

입력 2026.06.24 20:55

수정 2026.06.24 20:57

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  • 김경민 기자

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18% 증가율, 동월 기준 최고치

지난 4월 국내 출생아 수 증가율이 18%로 동월 기준 역대 최대치를 기록했다. 또 올해 1~4월 누적 출생아 수도 2019년 이후 최고치여서 연간 출생아 수가 7년 만에 30만명을 넘을지 주목된다.

국가데이터처가 24일 발표한 ‘4월 인구동향’을 보면, 4월 출생아 수는 2만4521명으로 1년 전보다 18%(3734명) 증가했다. 출생아 수는 4월 기준으로 2019년 이후 7년 만에 가장 많았고, 증가율은 1981년 통계 집계 이래 가장 높았다.

출생아 수는 2024년 7월 이후 22개월 연속 증가세를 보이고 있다.

올해 1~4월 누계로는 9만9534명의 아기가 태어났다. 1~4월 누계로도 2019년(10만9134명) 이후 7년 만에 가장 많았다. 지난해 동기 대비 증가율도 15.5%로 역대 최고치다. 합계출산율(여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수)도 0.93명으로 1년 전보다 0.13명 늘었다.

출생아 증가를 이끈 것은 30대였다. 연령별 출산율(해당 연령 여성인구 1000명당 출생아 수)은 30~34세가 86.8명으로 가장 높았고 35~39세(63.4명)가 뒤를 이었다. 30~34세, 35~39세 모두 전년보다 출산율이 12명 넘게 늘었다.

또한 출생아 수와 연관성이 높은 혼인 건수도 증가세를 보였다. 4월 혼인 건수는 2만622건으로 1년 전보다 9%(1703건) 늘어났다. 전월(10.1%)에 이어 두 달 연속 높은 증가율을 기록했다. 지난해(4.9%)에 이어 올해까지 확대 흐름이 계속되고 있다.

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