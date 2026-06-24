“트럼프, 상호관세 ‘구글링’으로 정했다”

NYT 백악관 기자 신간서 폭로 정부 자료 불신해 구글 검색 지시 마크롱엔 개선문 건립 의견 물어

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난해 4월2일 상호관세 정책을 발표하기 며칠 전까지도 구체적인 관세율을 확정하지 못한 상태였다. 그는 행정부가 제출한 각종 보고서의 공식 수치를 마음에 들어 하지 않았다. 무역대표부(USTR)에서 산출한 각국의 대미 관세율 자료조차도 “빌어먹을 헛소리”라며 믿지 않았다고 한다.



트럼프 대통령은 고율 관세로 인해 미국의 자동차 업체가 불리한 위치에 놓일 수 있다는 하워드 러트닉 상무장관에게 “나약해졌다” “겁쟁이”라고 욕설을 섞어가며 조롱했다. 그러면서 온라인 반응을 체크해서 전달해주는 업무를 하는 나탈리 하프 보좌관에게 “구글링 좀 해봐. 그리고 내게 진짜 숫자를 가져와 봐”라고 주문했다.



트럼프 행정부의 상호관세율이 얼마나 주먹구구식으로 결정됐는지 보여주는 이 일화는 뉴욕타임스(NYT)의 백악관 담당 기자인 매기 하버먼과 조너선 스완이 23일(현지시간) 발간한 저서 <레짐체인지(Regime Change)>를 통해 알려졌다.



1000건이 넘는 인터뷰와 각종 녹취·문서 기록 등을 바탕으로 트럼프 대통령 취임 후 첫 14개월 동안 백악관의 이면을 생생하게 담아낸 이 책에는 마치 풍자 시트콤 같은 에피소드가 가득하다.



지난 3월 트럼프 대통령은 기자들에게 칭기즈칸, 나폴레옹, 스탈린, 마오쩌둥, 히틀러 같은 역사 속 인물보다 자신이 더 강하다고 주장하는 두 쪽짜리 문서를 보여주면서 “역사학자가 분석한 글”이라고 주장했다. 트럼프 대통령은 나중에 그 문서를 자신의 소셜미디어에도 올리면서 ‘대통령 역사학자’가 쓴 것이라고 소개했다. 하지만 저자들의 취재에 따르면 문서의 실제 작성자는 골프 선수 게리 플레이어의 캐디였다.



트럼프 대통령이 백악관을 황금빛으로 재단장하는 데 얼마나 진심인지 보여주는 일화도 있다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 어느 날 대통령 집무실에 들어갔다가 “트럼프 대통령이 순간접착제를 손에 쥔 채 대리석 벽난로 선반에 금장식을 직접 붙이려고 애쓰는 모습”을 발견했다고 한다.



또 워싱턴 링컨기념관과 알링턴 국립묘지 사이에 높이 76ｍ의 개선문 건립을 추진 중인 트럼프 대통령은 사이가 좋다고 할 수 없는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령에게 전화를 걸어 파리의 개선문에 전망대가 있는지, 자신의 구상이 어떤지 의견을 물어봤다고 한다.



이 책에는 외부에선 알 수 없는 내밀한 이야기는 물론 백악관 핵심 참모들만 참석한 ‘엡스타인 문건’ 대책회의에서 주고받은 대화까지 트럼프 행정부의 난맥상이 입체적으로 그려져 있다. 이 때문에 J D 밴스 부통령은 한 인터뷰에서 “회의 도중 누군가 몰래 녹음을 했고, 이들이 그 녹음파일을 입수한 게 아닌가 하는 생각이 들었다”고 말했다. 이에 저자들은 “출처는 밝히지 않겠다”고 했다.



저자들은 “취재를 하면서 백악관 내부 사람들이 트럼프 대통령을 얼마나 두려워하는지 알고 큰 충격을 받았다”고 MS나우 인터뷰에서 말했다. 이들은 “트럼프 대통령은 1기 때와 완전히 다른 사고방식을 갖고 있다”며 “그는 세상을 재편하고 싶어 한다. 1기 때의 국내 정치적 고려에서 완전히 벗어났다”고 우려했다.



이들은 대통령 평가는 임기가 끝난 후에 해야 하는 것이 아닐까도 싶었지만 “공익을 위한 저널리즘이라는 관점에서 볼 때 그건 옳지 않다고 생각했다”고 배니티페어에 말했다. 그만큼 트럼프 대통령과 백악관의 의사결정 구조의 문제가 심각하다는 뜻이다.

