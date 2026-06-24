인천항 1·8부두 항만재개발 ‘120m 빌딩 허용’ 논란…“시민들 바다 빼앗는 것”

박찬대 당선인 측과 시민단체 반발 시 “투자 유치 일환이지만 재검토”

인천항 1·8부두 항만재개발 지역에 높이 120m(40층) 이하 고밀도 개발이 추진되면서 지역에서 반발이 일고 있다. 애초 시민에게 바다를 돌려주기 위해 추진된 인천항 1·8부두 항만재개발 취지와 맞지 않는다는 지적이다.



박찬대 인천시장 당선인 인수위원회와 내항살리기시민연합 등은 인천시가 지난 5월 해양수산부에 제출한 인천항 1·8부두 재개발사업 실시계획에서 문화복합시설용지에 최고 높이 120m 규모의 빌딩을 지을 수 있도록 했다고 24일 밝혔다.



인천항 항만재개발사업은 항만 기능을 상실한 1·8부두를 해양문화 친수공간으로 재개발하는 것으로, 2007년 시민 청원으로 시작됐다. 인천시와 인천도시공사, 인천항만공사(IPA) 등 3개 기관은 이에 인천항 1·8부두 42만9050㎡에 2800가구 주상복합시설과 상업시설, 공원 등을 2028년까지 조성할 계획이다. 사업비 5906억원은 해수부 산하 IPA가 70%를 내고 인천시와 인천도시공사가 각각 15%를 부담하기로 했다.



유정복 인천시장은 이에 인천항 1·8부두 항만재개발을 통해 침체한 원도심의 활성화를 이끌겠다며 ‘제물포 르네상스’를 추진했다. 논란은 1·8부두 중앙부에 있는 문화복합시설용지 6만6000㎡에 최고 높이 120m로 들어서는 문화복합시설이다. 40층 규모 빌딩이 세워지면 높이 66m 중구 자유공원과 원도심에서는 인천 앞바다를 볼 수 없게 된다. 박찬대 당선인 인수위와 인천시민단체는 “시민에게 바다를 돌려주겠다더니 사실상 바다를 빼앗는 것”이라고 비판한다.



유 시장은 민선 7기에 시민 의견을 수렴하기 위해 제정된 ‘내항 공공재생 시민참여위원회 운영 조례’를 2023년 7월 폐지했다. 내항살리기시민연합 관계자는 “공론화 과정도 없이 시민 모두가 자유롭게 이용하는 친수문화공간을 조성한다면서 40층 높이 빌딩을 추진하는 것은 이해할 수 없다”며 “박 당선인은 폐기된 조례를 되살려 인천항 1·8부두가 공공재생사업이 될 수 있도록 해야 한다”고 말했다.



인천시 관계자는 “최대 120m 빌딩을 지을 수 있도록 한 것은 민간투자 유치의 일환”이라며 “적정 높이가 되도록 관련 기관과 재검토하겠다”고 밝혔다.

