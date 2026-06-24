‘급식카드’ 배곯는 아이 몫인데…부모가 술·담배 사고 171억은 아예 못 썼다

일반 마트선 금지품 결제 ‘구멍’ 사망 아동 카드 부정 사용까지 아이들 낙인 우려 못 쓴 돈 7.8% 정부 “결식아동 지원제도 개선”

결식 우려가 있는 아동을 위해 지급하는 ‘아동급식카드’로 부모가 술과 담배를 사거나 아동이 사망한 후에도 카드를 사용한 사례가 다수 적발됐다. 정작 밥을 먹어야 할 아이들은 낙인 우려 등으로 제때 카드를 쓰지 못하는 경우가 많았다.



국무조정실 정부합동 부패예방추진단은 24일 보건복지부와 합동으로 진행한 ‘결식아동 급식카드 운영실태 조사’ 결과를 발표했다. 급식카드는 기초생활수급자, 한부모 가정 등 18세 미만 취약계층 아동 약 15만명이 음식점 등에서 한 끼를 해결할 수 있도록 지방정부가 일정 금액을 충전해 발급하는 카드다. 지난해 예산은 5621억원(전액 지방비)이었다.



조사 결과 서울·부산·인천·광주를 제외한 13개 광역 시도에서 부모가 자녀 카드로 술이나 담배를 산 내역이 확인됐다. 편의점은 시스템을 통해 술·담배 결제를 차단하고 있지만, 일반 마트에는 차단 장치가 없어 세제·휴지 등 구입 불가 품목과 함께 담배·맥주를 살 수 있었다.



식당을 운영하는 부모가 자기 가게에서 급식 충전금 전액을 결제한 사례가 55명, 약 1억7000만원 규모인 것으로 조사됐다. 한 부모는 자신이 운영하는 분식집에서 일일 한도(3만원)에 맞춰 2022년 1월부터 지난 4월까지 1295만원을 허위 결제했다. 마트 업주와 짜고 카드를 맡겨둔 뒤 매일 한도만큼 허위로 결제하고 실제로는 한도를 넘는 액수의 생활용품을 한꺼번에 사들인 사례도 확인됐다. 카페, 학원, 병원, 미용실 등 식사와 무관한 업종이나 심야 시간대 결제도 빈번했다.



지방자치단체의 카드 발급 및 자격 관리도 부실했다. 원칙적으로 지자체는 대상 아동을 복지정보 통합시스템 ‘행복e음’에 등록해 자격 변동을 상시 관리해야 하지만 일부 지자체는 별도의 카드 발급 시스템으로만 이를 관리하고 있었다. 이 탓에 실제 존재하지 않는 가상의 이름으로 ‘유령 카드’를 발급하는 것이 가능했다.



대상자 관리가 제대로 이뤄지지 않으면서, 부모 학대로 자녀가 보호시설에 분리 조치됐음에도 부모가 카드를 계속 쓴 경우가 14명(약 550만원), 자녀가 숨진 뒤에도 부모가 본인 식사비로 쓴 경우가 1명(약 61만원) 확인됐다. 미취학 자녀 2명을 정서 학대한 한 부모는 아이들과 분리된 8개월 동안 자녀 카드로 200만원을 썼다.



정작 혜택을 받아야 할 아이들은 제대로 밥을 챙겨 먹지 못했다. 지난해 기준 171억원(전체 충전액의 약 7.8%)이 사용되지 못하고 소멸했다. 충전액의 10%도 쓰지 못한 아동이 4800여명에 달했다. 결식아동이라는 게 드러나는 데 대한 우려와 사용법 미숙지가 주된 원인이었다.



정부는 이번 조사 결과를 토대로 술·담배 등 금지 품목 결제를 막는 차단 시스템을 일반 마트까지 확대하는 등 제도 개선을 권고하고 자격 관리도 강화할 계획이라고 밝혔다.

