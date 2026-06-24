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군, 중부전선서 북한군 1명 신병 확보…‘귀순’ 의사

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본문 요약

군 당국이 지난 23일 밤 중부전선에서 북한군 1명의 신병을 확보했다.

합동참모본부는 24일 "전날 야간 중부전선에서 북한군 1명의 신병을 확보했다"며 "세부 사항에 대해서는 관계기관에서 조사 중"이라고 밝혔다.

북한군은 전날 오후 10시쯤 강원 철원 일대에서 신병이 확보됐으며 귀순 의사를 밝힌 것으로 알려졌다.

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군, 중부전선서 북한군 1명 신병 확보…‘귀순’ 의사

입력 2026.06.24 21:24

수정 2026.06.24 21:27

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  • 강연주 기자

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이 정부 출범 이후 주민 포함 4번째

군 당국이 지난 23일 밤 중부전선에서 북한군 1명의 신병을 확보했다. 북한군은 귀순 의사를 밝힌 것으로 알려졌다.

합동참모본부는 24일 “전날 야간 중부전선에서 북한군 1명의 신병을 확보했다”며 “세부 사항에 대해서는 관계기관에서 조사 중”이라고 밝혔다. 북한군은 전날 오후 10시쯤 강원 철원 일대에서 신병이 확보됐으며 귀순 의사를 밝힌 것으로 알려졌다.

이재명 정부 출범 이후 북한 주민과 군인을 포함한 귀순 사례는 이번이 네 번째이며, 군인 귀순은 두 번째다. 지난해 7월3일 남성 북한 주민 1명이 중서부 전선 군사분계선(MDL)을 넘어왔고, 같은 달 31일에는 또 다른 남성 북한 주민 1명이 한강 중립수역 중간선 이남에서 구조됐다. 지난해 10월에는 군이 중부전선 MDL을 넘어 귀순한 북한군 1명의 신병을 확보해 관계기관에 인계했다.

북한이 MDL 근접 지역까지 철책을 설치하는 등 국경선화 작업을 확대하는 상황에 또다시 귀순 사례가 나왔다는 점도 주목된다. 북한은 김정은 국무위원장이 남북을 적대적 두 국가 관계로 규정한 이후 MDL 일대에서 불모지 조성 및 철책 설치 등 국경선 강화 작업을 이어왔다.

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