정부 ‘N% 성과급’ 제동…이사회·주총 결의 검토

기업이 성과급 규모를 결정할 때 이사회의 사전 검토나 주주총회 결의 등을 의무화하는 방향으로 정부가 제도 개선을 검토하는 것으로 확인됐다.

산업통상부 관계자는 24일 "정부 공식 입장이 정해진 건 아니고 부처마다 입장은 다를 수 있다"면서도 "제도 개선이 필요한 부분에 대해 어떤 방향으로 개선할지 내부적으로 검토하고 있다"고 말했다.

앞서 지난 22일 기자간담회에서 김정관 산업부 장관은 "노동자는 월급이라는 기본 전제가 보장되는 만큼, 리스크를 떠안은 투자자에 대한 보상은 노조, 경영자와는 다르게 보장돼야 한다"며 "투자자의 관점이 논의에서 빠져 있어 제도적 보완이 필요하다"고 말했다.