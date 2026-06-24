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정청래, ‘연임’ 각 잡고 당대표 사퇴

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본문 요약

정청래 더불어민주당 대표가 대표직에서 사퇴했다.

정 대표의 사퇴는 오는 8·17 전당대회에서 연임 도전을 위한 수순으로 보인다.

정 대표는 "당대표직을 내려놓지만 이재명 정부의 성공을 위해 제가 서 있는 위치에서 최선을 다하겠다"며 "그 길이 비록 험난한 고난의 가시밭길일지라도 오직 민심, 오직 당심만 보고 저의 길을 가겠다"고 말했다.

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정청래, ‘연임’ 각 잡고 당대표 사퇴

입력 2026.06.24 21:40

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“민심·당심만 보고 내 길 갈 것”

이 대통령엔 “의리 지키겠다”

당내 계파 갈등 등 ‘혼란’ 증폭

이재명 대통령 책 들고 문재인 전 대통령과 당대표직을 사퇴한 정청래 전 더불어민주당 대표가 24일 서울 강남구 코엑스에서 열리는 서울국제도서전을 방문한 문재인 전 대통령을 만나 이재명 대통령의 책을 들고 이야기하고 있다. 권도현 기자 lightroad@kyunghyang.com

이재명 대통령 책 들고 문재인 전 대통령과 당대표직을 사퇴한 정청래 전 더불어민주당 대표가 24일 서울 강남구 코엑스에서 열리는 서울국제도서전을 방문한 문재인 전 대통령을 만나 이재명 대통령의 책을 들고 이야기하고 있다. 권도현 기자 lightroad@kyunghyang.com

정청래 더불어민주당 대표가 대표직에서 사퇴했다. 정 대표는 “오직 민심, 오직 당심만 보고 저의 길을 가겠다”며 연임 도전을 시사했다. 6·3 지방선거 후 당 지도부 책임론, 지지율 하락 등으로 혼란이 지속되는 가운데 정 대표가 연임 수순을 밟으면서 여당 내 갈등은 심화할 것으로 보인다.

정 대표는 24일 국회에서 최고위원회의를 마무리하며 “오늘 저의 최고위원 주재 회의는 마지막일 것 같다”며 “당대표직을 내려놓겠다”고 밝혔다.

정 대표는 자신의 성과로 “강력한 개혁 당대표의 깃발을 올렸다”고 말했다. 그는 “당원주권 정당, 1인 1표, 검찰개혁, 언론개혁, 사법개혁 어느 것 하나 쉬운 것이 없었다”며 “당 안팎의 저항으로 하루도 편할 날이 없었지만 말없이 묵묵히 일했다”고 밝혔다.

검찰 보완수사권 폐지 등 선명한 개혁 노선도 강조했다. 정 대표는 “개혁은 자전거 페달과 같아서 하루라도 개혁을 멈추면 쓰러진다”며 “한시도 개혁의 과제를 멈출 수 없다”고 했다. 그는 “6·3 지방선거는 단결하면 승리하고 분열하면 패배한다는 교훈을 남겼다”며 “총선 승리, 정권 재창출을 위한 통합과 연대를 진지하게 고민해야 한다”고 말했다. 조국혁신당과 합당하는 문제를 재논의해야 한다는 취지로 해석됐다.

정 대표는 이재명 대통령과 자신의 관계를 “정치적 운명 공동체, 전우, 동지”라고 표현했다. 그는 “윤석열 검찰독재 정권의 야당 탄압, 정적 제거, 이재명 죽이기에 맞서 이 대표의 가장 옆자리에서 함께 싸웠다”며 “이 대통령과의 의리는 누가 뭐래도 정청래가 맨 앞자리에서 지킨다”고 말했다.

정 대표의 사퇴는 오는 8·17 전당대회에서 연임 도전을 위한 수순으로 보인다. 정 대표는 “당대표직을 내려놓지만 이재명 정부의 성공을 위해 제가 서 있는 위치에서 최선을 다하겠다”며 “그 길이 비록 험난한 고난의 가시밭길일지라도 오직 민심, 오직 당심만 보고 저의 길을 가겠다”고 말했다. 민주당은 전당대회까지 한병도 원내대표 직무대행 체제로 운영된다.

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