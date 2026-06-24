이 대통령, 박찬대 당선인에 “연평부대 장병 뱃삯 무려 11만원, 해결해달라”

연평부대 장병 간담회 후 엑스에 글 올려

이재명 대통령이 24일 박찬대 인천시장 당선인에게 해병대 연평부대 장병들의 뱃삯 문제 해결을 요청했다. 이 대통령은 이날 오전 인천 옹진군 대연평도 해병대 연평부대를 찾아 병사들로부터 연평도를 오가는 뱃삯을 할인해달라는 요청을 받고 곧바로 실행에 나섰다.

이 대통령은 이날 오후 엑스에 “박찬대 인천시장 당선자님, 부탁이 있다”며 “오늘 만난 연평도 주둔 병사들이 휴가로 육지로 왕래할 때 뱃삯이 무려 11만원이라 부담된다고 하소연했다. 인천시민들은 1500원인가 한다며 같은 혜택을 받게 해달라고 한다”고 전했다.

이 대통령은 “실제 인천에 거주하는 병사들이고 나라 위해 희생하는 청년들이니 인천시민에 준하는 혜택을 주시면 어떨까”라며 “그리고 혹 옹진군 소관이면 군수가 같은 당 소속이시니 협조가 쉬울 것 같다”고 말했다.

이 대통령은 “연평도 외에도 백령도 등 인천 관내 벽지도서 장병들 뱃삯 문제도 함께 해결해 주시기 바란다”면서 “예산이 문제가 된다면 특별교부세라도 보내드리겠다. 해결 꼭 부탁드린다”고 했다.

이 대통령은 이날 오전 인천 옹진군 대연평도 해병대 연평부대를 찾아 장병들과 오찬 간담회를 진행했다. 장병들이 간담회에서 “배를 타고 육지로 나갈 때 일반인과 같은 요금을 내야 해 부담이 크다”고 말하자, 이 대통령은 “박찬대 인천시장 당선인에게 이야기해 보겠다”고 답했다.