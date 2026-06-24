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본문 요약

이재명 대통령이 24일 박찬대 인천시장 당선인에게 해병대 연평부대 장병들의 뱃삯 문제 해결을 요청했다.

이 대통령은 이날 오전 인천 옹진군 대연평도 해병대 연평부대를 찾아 병사들로부터 연평도를 오가는 뱃삯을 할인해달라는 요청을 받고 곧바로 실행에 나섰다.

이 대통령은 이날 오후 엑스에 "박찬대 인천시장 당선자님, 부탁이 있다"며 "오늘 만난 연평도 주둔 병사들이 휴가로 육지로 왕래할 때 뱃삯이 무려 11만원이라 부담된다고 하소연했다. 인천시민들은 1500원인가 한다며 같은 혜택을 받게 해달라고 한다"고 전했다.

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이 대통령, 박찬대 당선인에 “연평부대 장병 뱃삯 무려 11만원, 해결해달라”

입력 2026.06.24 22:28

수정 2026.06.24 22:34

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연평부대 장병 간담회 후 엑스에 글 올려

이재명 대통령이 24일 인천 옹진군 연평부대를 방문해 장병식당에서 간담회를 하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 24일 인천 옹진군 연평부대를 방문해 장병식당에서 간담회를 하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 24일 박찬대 인천시장 당선인에게 해병대 연평부대 장병들의 뱃삯 문제 해결을 요청했다. 이 대통령은 이날 오전 인천 옹진군 대연평도 해병대 연평부대를 찾아 병사들로부터 연평도를 오가는 뱃삯을 할인해달라는 요청을 받고 곧바로 실행에 나섰다.

이 대통령은 이날 오후 엑스에 “박찬대 인천시장 당선자님, 부탁이 있다”며 “오늘 만난 연평도 주둔 병사들이 휴가로 육지로 왕래할 때 뱃삯이 무려 11만원이라 부담된다고 하소연했다. 인천시민들은 1500원인가 한다며 같은 혜택을 받게 해달라고 한다”고 전했다.

이 대통령은 “실제 인천에 거주하는 병사들이고 나라 위해 희생하는 청년들이니 인천시민에 준하는 혜택을 주시면 어떨까”라며 “그리고 혹 옹진군 소관이면 군수가 같은 당 소속이시니 협조가 쉬울 것 같다”고 말했다.

이 대통령은 “연평도 외에도 백령도 등 인천 관내 벽지도서 장병들 뱃삯 문제도 함께 해결해 주시기 바란다”면서 “예산이 문제가 된다면 특별교부세라도 보내드리겠다. 해결 꼭 부탁드린다”고 했다.

이 대통령은 이날 오전 인천 옹진군 대연평도 해병대 연평부대를 찾아 장병들과 오찬 간담회를 진행했다. 장병들이 간담회에서 “배를 타고 육지로 나갈 때 일반인과 같은 요금을 내야 해 부담이 크다”고 말하자, 이 대통령은 “박찬대 인천시장 당선인에게 이야기해 보겠다”고 답했다.

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