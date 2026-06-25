“주요 도로 피하고 야간 이동 자제하라”···AI 드론이 바꿔놓은 전장의 규칙

무인기(드론)는 더 이상 전장의 보조 수단이 아니다. 인공지능(AI) 기술과 결합한 드론은 전차를 멈춰 세우고, 참호를 무력화하는 핵심 전력으로 떠올랐다. 러시아·우크라이나 전쟁과 미국·이란 전쟁을 거치며 빠르게 진화한 드론 기술은 현대전의 규칙을 바꾸고 있다. 최근 러시아군 점령지에서 유출된 내부 문건은 드론이 바꾼 전장의 현실을 보여준다.

지난달 28일 러시아가 점령 중인 우크라이나 돈바스 지역 한 기관이 배포한 매뉴얼 ‘운전자를 위한 지침: 적 드론 공격기의 AI 작동 방식’을 보면 우크라이나 드론의 현 모습을 가늠할 수 있다. 러시아군이 운전병을 위해 작성한 것으로 보이는 이 매뉴얼에는 우크라이나군의 AI 드론 ‘호닛’에 대한 주의사항이 담겨있다.

호닛은 발포 폴리프로필렌 소재, 4.5㎏ 탄두를 장착할 수 있는 날개폭 2m 크기의 고정익 드론이다. 항속거리는 100㎞를 넘고 시속 200㎞ 이상으로 날아가 표적을 타격한다. 가격은 6000~1만2000달러(약 920만~1840만원) 수준으로 알려졌다.

이 드론은 주로 연료와 무기 등 보급품을 운송하는 러시아군의 보급 차량이나 방공망 등을 노린다. 드론 조종사가 직접 표적을 선택하기도 하지만, 전파교란(재밍) 등으로 신호가 끊겨도 AI가 무인기를 자율 조작해 스스로 표적을 탐색해 공격한다.

러시아 로스토프나도누에서 출발해 도네츠크와 크림반도로 뻗는 R-280 고속도로(우크라이나명 M-14)가 주요 작전 지역이다. 우크라이나군은 모든 보급로를 동시에 타격할 수 없더라도 이런 핵심 보급로의 화물량을 70~75% 감소시키는 것은 현실적으로 가능한 목표로 보고 있다.

뉴욕타임스(NYT)는 이 같은 드론 기반의 ‘물류 봉쇄 작전’이 전선의 흐름을 바꾸고 있다고 분석했다. NYT에 따르면 우크라이나는 현재 자국 공장에서 생산한 드론으로 매달 5000회 이상의 중·원거리 타격을 실시하고 있다. 미하일로 페도로프 우크라이나 국방장관은 지난 5월 한 달간 전선 기준 50㎞ 이상 원거리 타격 횟수가 4월의 두 배에 달했다고 밝혔다.

공격은 효과를 보고 있다. 우크라이나 내 러시아 점령지의 소식을 전하고 있는 각종 텔레그램 채널에는 특히 도네츠크주 등의 심각한 에너지 위기 상황이 속속 올라오고 있다. 많은 주유소가 제대로 운영하지 못하고 연료가 있어도 제한 배급제가 시행되기도 한다. 일부 지역은 전체 60% 이상이 정전 상태로 알려졌다. 차량에 넣은 연료를 도둑맞지 않으려고 자물쇠가 달린 연료캡으로 교체하는 주민들의 영상도 공유됐다.

러시아는 우회 도로를 이용하거나 민간 차량과 섞여 달리거나 얼룩말 무늬나 파란색 페인트로 위장하는 등 방법도 시도하고 있다. 하지만 4년 넘게 이어진 러시아와의 전쟁에서 대량의 데이터를 확보한 우크라이나는 드론에 장착된 AI를 계속해서 업데이트해 차량 형태와 열화상 등을 분석해 공격 대상을 순식간에 식별해낸다. 공격 성공률도 80% 이상으로 알려졌다.

드론의 역할은 보급로 차단에 그치지 않는다. 영국 주간지 이코노미스트는 드론이 ▲전선 근거리 ‘킬존’ 형성 ▲중거리 물류 타격 ▲원거리 에너지·군수시설 타격이라는 세 축을 동시에 장악하고 있다고 진단했다.

근거리에선 드론이 1차 세계대전 당시 참호 혹은 적의 진입을 막는 험준한 지형 같은 역할을 하게 됐다. 순식간에 ‘윙윙’ 소리를 내며 등장한 드론이 참호와 지형처럼 순식간에 병사들을 위험에 빠트리는 ‘킬존’을 형성한다는 것이다. 결국 보병들과 장갑차는 드론 활동 지역에서 쉽게 이동할 수 없고, 기동전 자체를 불가능하게 만든다. 과거 수많은 희생을 만든 참호전처럼, 드론이 형성한 킬존은 이를 뚫어내려는 상대에게 극한의 소모전을 강요하게 된다.

드론은 제공권 장악이 승패를 가르는 현대전의 공식도 바꾸고 있다. 이코노미스트는 “고도 4000m 이하 저공은 대형 항공기가 지배하지 못하는 새로운 전장”이 됐다며 이를 ‘공중 연안’이라고 명명했다. 대형 군함이 수로가 좁은 연안 해역에서 기뢰·해안 포대·소형 함정에 고전하듯, 강력한 공군력도 대기권 하층부의 무수한 드론과 방공 시스템 앞에서 어려움을 겪는다는 것이다. 공중 우위를 빼앗겼더라도 드론을 통해 또 다른 영역에서 제공권을 확보할 수 있다는 뜻이기도 하다.

최근 미·이란 전쟁에서도 변화의 단면이 드러났다. 23일 CNN에 따르면 지난 4월 이란 상공에서 격추된 미군 F-15E 조종사는 구조 후 조사에서 여러 대의 이란 드론이 마치 하나의 생명체처럼 연결된 채 움직이는 모습을 목격했다고 진술했다. 그는 이를 “공중에 있는 드론 지뢰밭 같았다”고 묘사했다. 이 같은 진술이 사실이라면 이란이 네트워크형 드론 운용 기술을 확보했을 가능성이 있다는 분석도 나온다. 압도적 공군력을 가진 미국조차 드론 앞에서 새로운 위협에 직면했다는 의미이기도 하다.

정규 해군 전력이 사실상 없는 이란이 드론 등을 활용해 호르무즈 해협을 통제하며 미국과 동맹국들을 압박한 것도 같은 맥락이다.

우크라이나는 풍선으로 드론을 높이 띄워 장거리 비행시키고, 스타링크 같은 위성통신 장비를 탑재해 1000㎞ 이상 장거리 드론 공격도 수행하고 있다. 러시아 역시 원거리 드론 공격을 벌이고 있지만, 광대한 영토를 보유한 러시아 후방의 에너지 시설이 드론 공격에 노출되면서 상대적으로 더 크게 흔들리고 있다.

드론은 빠르게 재래식 무기를 대체하고 있다. 파벨 옐리자로프 우크라이나 공군 부사령관도 지난 4월 우크라이나 매체 프라우다와의 인터뷰에서 “드론이나 전차 중에 고르라면 드론을 고르겠다. 드론은 더 기동성 있고, 싸고, 지형을 타지 않고, 진흙에 빠지지 않으며 유지 인원이 적다”고 말했다. 그는 드론은 보급 방식도 기존의 무기 보급과는 달라야 한다고 지적한다. 그는 “드론은 피자다. 우리는 아직 감자처럼 배달하고 있다. 감자는 가을에 캐서 봄에 써도 되지만, 피자는 15분 안에 배달해야 한다”고 말했다.

무기 체계뿐 아니라 운용 방식도 기존 재래식 전력과는 크게 다르다. 보병들이 직접 들고 이동하며 발사하거나 전선 내 위장한 거점에 숨어 드론을 날려 보낸다. 평범한 승합차나 트럭으로 꾸민 차량에서 수십대의 드론이 쏟아져 나와 상대 군사기지를 공격하기도 한다. 원거리 타격이 가능한 드론은 탄도 미사일처럼 내륙 깊숙한 곳에서 상대 내륙 깊숙한 곳을 향해 발사된다. 드론 공격이 일상으로 자리 잡았지만, 이를 발사하는 원점을 타격하기 쉽지 않다는 것이다.

드론의 형태도 다양화하고 있다. 기존의 4개의 프로펠러로 작동되던 ‘쿼드콥터’와 소형 비행기 형태의 고정익 무인기 외에도 부상병 호송에 쓰이는 지상용 무인 차량이나 해상 작전을 수행하는 무인 선박도 등장했다. 상대 드론을 요격하는 드론도 광범위하게 보급되고 있다. 무인기가 군사력의 핵심 요소가 되면서 군인들의 나이와 성별도 차별이 없어지고 있다고 한다.

매트 반 바게넨 전 북대서양조약기구(나토) 작전 참모부장은 이코노미스트에 “12시간마다 약 1900ℓ의 연료를 태우는 77t짜리 전투용 장갑차량을 활용하는 건 숨을 수 없게 된 전장에서 현명하지 않은 선택”이라며 “미래의 부대는 상당 부분 무인화될 것”이라고 전망했다. 이코노미스트는 러·우 전쟁뿐 아니라 미·이란 전쟁도 드론의 영향을 받았다는 점을 언급하며 “전쟁은 시작하기 쉬워졌지만, 이기긴 더 어려워졌다”고 평가했다.