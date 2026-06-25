값싸고 치명적인 드론, 테러·무장 조직 손에도···북한도 강화 우려

가격은 저렴하지만 치명적인 무인기(드론) 기술이 테러조직이나 반군 등 비국가 무장단체의 손에 들어가 더욱더 통제하기 어려워졌다는 우려도 나온다.

지난 14일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령의 80번째 생일에 백악관에서 열린 UFC 프리덤 250행사에서 트럼프 대통령 암살을 시도하려 한 일당이 미연방수사국(FBI)에 사전 검거됐다. 이들은 무인기(드론)를 이용해 인파가 몰린 곳에 폭탄을 터트려 혼란을 만든 뒤 준비한 총기로 대통령과 친이스라엘 의원들을 암살할 계획을 세운 것으로 드러났다.

지난해 7월 미국 육군사관학교(웨스트포인트) 테러대응센터가 발행하는 <CTC 센티널>에 기고한 영국의 군사기술 전문 저널리스트 데이비드 햄블링은 “우크라이나 전장에서 검증된 드론 기술이 테러 조직의 손에 들어가면 전혀 새로운 차원의 위협이 된다”고 밝혔다.

이 논문은 시중에서 누구나 쉽게 구매할 수 있는 상용 드론만으로도 안정적인 조종을 통해 정찰·감시는 물론 폭탄 등의 투하가 가능하다고 지적한다. 1인칭 시점(FPV)으로 드론의 시야를 실시간 확인하며 조종하는 FPV 드론은 폭발물을 부착하면 더 빠르고 정교한 자폭 공격이 가능하다. 소형 비행기 형태의 고정익 드론은 장거리 비행을 통한 공격으로 사실상 미사일과 유사한 역할을 한다.

이러한 드론은 시중에서 쉽게 구매해 개조할 수 있고, 기본 제조 방식과 기술만 알면 큰 어려움 없이 제작할 수도 있다. 이미 여러 국가에서 다양한 종류의 드론이 대량 생산되고 있어 이를 확보하는 것 역시 어렵지 않다.

유엔 테러대응사무소(UNOCT)·분쟁무기연구소(CAR)가 2024년 발간한 보고서에 따르면 세계 65개 범죄·반군·테러 조직이 드론 능력을 보유하고 있다. 실제로 내전이 이어지고 있는 수단에서는 정부군과 반군인 신속지원군(RSF)이 드론을 이용해 공격을 주고받았으며, 지난 3월에는 지역 병원이 드론 공격을 받아 어린이 등을 포함한 민간인 64명이 사망했다. 또한 멕시코 국가정보센터(CNI)가 마약 카르텔 소속 멕시코인이 드론 기술을 습득하기 위해 우크라이나군 국제군단에 위장입대했다고 우크라이나 정보당국에 경고한 일이 지난해 7월 알려지기도 했다.

드론은 개인이 저지르는 범죄의 도구로도 활용될 수도 있다. 2019년 미국 펜실베이니아주에선 전 여자친구의 집에 폭탄을 투하하려 한 40대 남성이 체포되기도 했다. 이 남성은 시중에서 판매하는 드론에 자체 제작한 폭발물을 설치해 날리려다 체포됐는데, 지역 사회를 공포에 떨게 한 혐의로 기소돼 징역 5년형이 선고됐다.

한반도 역시 드론 위협과 무관하지 않다. 북한은 러시아군과 함께 우크라이나 전장에 병력을 파견하며 드론 전술을 직접 학습했다. 러시아는 병력과 무기를 지원한 북한을 위해 이란제 샤헤드 드론의 생산 기술을 이전해주기로 합의한 것으로 알려졌다.

한국에서는 올해 초에는 20~30대 대학원생 등 남성 3명이 직접 제작한 드론을 북한으로 날렸다가 논란이 되기도 했다. 이들은 무인기 제조 업체를 만들어 서울의 대학의 창업지원을 받기 위해 사업계획서를 제출했는데, 무인기를 무기로 개조해 판매하려는 내용이 담겼다.

빠른 속도로 이동하는 드론의 특성상 아무리 소형이어도 사람과 충돌하면 치명상을 입힐 수도 있다. 날카로운 못 등을 장착해 무기로 사용될 수 있다는 우려도 제기된다. 현재 각국은 항공법 등으로 드론 운용을 규제하고 있지만, 무기화 가능성에 대한 우려는 계속되고 있다.

데이비드 햄블링은 “이 기술의 기반은 누구나 이용할 수 있는 상업용·범용 하드웨어와 소프트웨어다. 어떤 행위자든 드론을 획득해 날릴 수 있고, 상당한 거리에서 정밀 타격을 수행하며 기존 방어 수단을 무력화할 수 있다”며 “앞으로 수년 내에 전 세계 폭력적 극단주의 조직들이 자국 영토에서 미국 본토 표적을 위협할 수 있게 될 것”이라고 경고했다.