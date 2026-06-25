‘투 샷’ 안 잡히는 오세훈·한동훈…벌써 시작된 보수 ‘센터’ 경쟁?

오세훈 서울시장과 한동훈 무소속 의원이 모두 국민의힘 의원들과 접촉면을 넓히면서도 한 자리에는 나타나지 않고 있다. 6·3 지방선거를 계기로 보수 야권 대선 주자로 올라선 두 사람이 보수 내 ‘센터 경쟁’을 벌이고 있다는 해석이 나온다.

오 시장은 24일 국회에서 미래혁신포럼 주최로 열린 ‘6·3 지방선거 진단과 향후 과제, 보수 가치의 회복과 미래’ 세미나에 강연자로 참석했다. 미래혁신포럼은 김기현 의원 등 옛 친윤석열계 의원들이 주축인 의원 연구모임이다. 한 의원이 지난 16일 가입해 복당 시도 움직임으로 주목받았다.

한 의원은 이날 지역 일정을 이유로 세미나에 불참했다. 포럼 측에서는 “한 의원이 지역 일정이 있어서 참석이 어렵다고 미리 전달받았다”고 밝혔다. 한 의원은 전날에는 이성권 국민의힘 의원과 보수 시민단체 범시민사회단체연합이 공동 주최한 중앙선거관리위원회 개혁 논의 국회 토론회에 참석했다.

오 시장은 이 토론회에 참석하기로 돼 있었지만 최종 불참했다. 오 시장 측은 지난 19일 축사도 보내고 ‘유동적이지만 참석하겠다’고 사전에 연락했다가 행사 전날 불참을 통보한 것으로 전해졌다. 결과적으로 전날과 이날 모두 두 사람은 한 장소에 나타나지 않았다.

오 시장과 한 의원은 장동혁 대표 사퇴를 두고도 온도 차를 드러냈다. 오 시장은 이날 세미나에서 “오늘 정점식 원내대표의 인터뷰를 봤는데, 지나치게 서두르면 오히려 어려워질 수 있다는 우려가 깔린 답변이었다. 대체로 동의한다”며 “당장 내일모레 선거가 있는 것도 아닌데 불필요하게 서두르다 부작용만 생기는 변화와 혁신은 우리 당 전체 구성원이 원하는 게 아닐 것”이라고 말했다.

한 의원은 지난 17일 요미우리신문 인터뷰에서 “통상 지방선거 참패를 겪고도 사퇴하지 않는 당 대표는 거의 없다”며 “현재는 형식적으로 직을 유지하고 있을 뿐 이미 정치적 권위 등은 상실한 상태”라고 말했다. 한 의원은 지역 주민이 “장동혁이 왜 안 물러나요?”라고 묻자 “뭐, 좀 이따 물러날 겁니다”라고 답하는 영상을 지난 15일 페이스북에 올렸다.

당내에선 오 시장과 한 의원이 경쟁에 들어갔다는 해석이 나온다. 한 국민의힘 관계자는 이날 통화에서 “장 대표까지 포함해 셋이서 센터 싸움하는 것으로밖에 안 보인다”고 말했다. 한 당권파 인사는 기자에게 “우리는 장수가 없지만 병력이 있고, 저쪽은(비당권파) 장수는 있지만 병력이 없다”며 “그 장수들도(오 시장·한 의원) 서로 같이 갈 수 없다. 싸우게 될 것”이라고 말했다.