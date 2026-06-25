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국회, 오늘부터 한성숙 국무총리 후보자 청문회…다주택 이력 등 쟁점

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국회는 25일 이재명 정부의 두 번째 국무총리 후보자인 한성숙 후보자의 인사청문회를 실시한다.

이날부터 이틀 간 진행되는 청문회에서는 한 후보자의 다주택 이력과 경기 양평균 농지 불법 증축 등 부동산 문제가 주요 쟁점이 될 것으로 보인다.

한 후보자는 청문회 이틀 전인 지난 23일 서울 삼청동 소재의 주택 1채를 제외한 나머지 3개 주택을 모두 처분했다고 밝혔다.

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국회, 오늘부터 한성숙 국무총리 후보자 청문회…다주택 이력 등 쟁점

입력 2026.06.25 07:28

수정 2026.06.25 07:29

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  • 김한솔 기자

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한성숙 국무총리 후보자가 지난 23일 서울 종로구 통의동 금융감독연수원에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 연합뉴스

한성숙 국무총리 후보자가 지난 23일 서울 종로구 통의동 금융감독연수원에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 연합뉴스

국회는 25일 이재명 정부의 두 번째 국무총리 후보자인 한성숙 후보자의 인사청문회를 실시한다.

이날부터 이틀 간 진행되는 청문회에서는 한 후보자의 다주택 이력과 경기 양평균 농지 불법 증축 등 부동산 문제가 주요 쟁점이 될 것으로 보인다.

한 후보자는 청문회 이틀 전인 지난 23일 서울 삼청동 소재의 주택 1채를 제외한 나머지 3개 주택을 모두 처분했다고 밝혔다. 한 후보자는 서울 송파구 잠실 아파트와 강남구 역삼동 오피스텔, 경기 양평과 서울 삼청동 전원주택 등 총 4채의 주택을 보유 중이었다.

한 후보자가 중소벤처기업부 장관 때 추진한 ‘모두의 창업’ 개인정보 유출 사태에 대해서도 야당의 공세가 있을 것으로 보인다. 국민의힘 인사청문위원들은 지난 24일 기자회견을 열고 한 후보자에 대해 “청문회에서 농지법 위반 경위는 물론 국회 서면질의에 대한 거짓 답변 의혹 등에 대해 철저히 검증하겠다”고 말했다.

더불어민주당은 같은날 서면브리핑에서 “인사청문회의 목적은 무분별한 신상 털기나 발목잡기식 정쟁이 아니다”라며 “야당 역시 국정 운영의 동반자로서 원활한 청문회 진행에 적극 협조해 줄 것을 요청한다”고 말했다.

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