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미국 메모리반도체 업체 마이크론이 25일 매출·영업이익 모두 시장 기대치를 웃돌며 사상 최대 실적을 기록했다.

마이크론은 장 마감 후 실적 발표에서 2026회계연도 3분기 실적 발표를 통해 매출 414억6000만달러, 조정 주당순이익 25.11달러를 기록했다고 밝혔다.

월가의 예상치인 매출 358억4000만달러, EPS 20.78달러를 웃도는 수치다.

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마이크론, 사상 최고 실적으로 ‘어닝서프라이즈’···시간 외 14% 급등

입력 2026.06.25 07:28

수정 2026.06.25 08:05

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  • 김세훈 기자

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마이크론 로고. 로이터연합뉴스

마이크론 로고. 로이터연합뉴스

미국 메모리반도체 업체 마이크론이 25일 매출·영업이익 모두 시장 기대치를 웃돌며 사상 최대 실적을 기록했다.

마이크론은 장 마감 후 실적 발표에서 2026회계연도 3분기 실적 발표를 통해 매출 414억6000만달러, 조정 주당순이익(EPS) 25.11달러를 기록했다고 밝혔다. 월가의 예상치인 매출 358억4000만달러, EPS 20.78달러를 웃도는 수치다.

1년 전에 비해 매출은 4배, EPS는 13배 넘게 올랐다. 매출총이익률은 84.9%로 전년대비(39.0%) 2배 넘게 증가했다.

4분기 매출 가이던스로 490억~510억 달러를 제시했다. 시장 전망치인 435억달러보다 높은 수치다. EPS 가이던스도 30~32달러를 제시했다.

AI 데이터센터 구축에 들어가는 메모리가 실적을 견인했다. 데이터센터 부문 매출은 115억달러로 전년대비(15억3000만달러) 대비 7배 넘게 늘었다. 클라우드용 메모리 매출도 137억7000만달러로 전년대비 300% 넘게 늘었다. 마이크론은 HBM4 매출이 10억달러를 넘어섰다고도 했다.

산자이 메로트라 마이크론 최고경영자(CEO)는 “메모리 시장의 수급 긴장이 2027년 이후까지 이어질 것으로 예상한다”면서 “2028년에는 공급이 점진적으로 개선될 것으로 보이지만 수요를 언제 따라 잡을 수 있을지는 알 수 없다”고 말했다.

마이크론은 16건의 전략적 고객 계약을 체결했다고 밝혔다. 메로트라 CEO는 “다년간의 전략적 고객을 통해 실적의 지속성과 예측 가능성을 크게 높일 것”이라고 했다.

마이크론이 예상치를 웃도는 호실적을 내놓으면서 반도체 업계 실적 개선 기대감도 커질 것으로 보인다. 이번 실적 발표는 AI 반도체 시장의 향방을 예측하는 가늠자로 여겨졌다.

마이크론은 실적 발표 후 시간외 거래에서 주가가 10% 넘게 올랐다.

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