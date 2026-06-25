국제유가, 호르무즈 재개 기대감에 급락···전쟁 전 수준으로

국제유가가 나흘 연속 하락해 미국-이란 전쟁 이전 수준으로 내려왔다.

24일 ICE선물거래소에서 8월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 73.74달러로 전장 대비 4.33% 하락했다. 뉴욕상품거래소에서 8월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 70.34 달러로 전장 대비 3.92% 하락했다.

브렌트유와 WTI 모두 전쟁 발발하기 전인 2월27일 이후 최저치다. 미국과 이란의 협상 이후 걸프 해역에 묶여 있는 원유 공급 물량이 풀릴 것이라는 기대가 유가를 끌어내린 것으로 풀이된다. 이란은 본 협상이 진행되는 60일간 호르무즈 해협을 통행료 없이 항행할 수 있도록 한다고 밝혔다.

해운 데이터에 따르면 본 협상 이후 원유 500만배럴을 실은 유조선 3척이 호르무즈 해협을 빠져나갔다. 이 중 2척은 아시아로 향하고 있는 것으로 알려졌다.

미국의 제재 유예로 이란의 원유 판매가 증가할 것이라는 전망도 영향을 미쳤다. KCM 트레이드의 수석 시장 분석가 팀 워터러는 “이란산 원유가 세계 시장에 재진입하고 호르무즈 해협 상황이 정상화되는 광범위한 시나리오가 가격에 반영되고 있다”고 분석했다.