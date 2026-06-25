미 국무 “‘시범구역’ 설치해 이스라엘 순차 철군”···29~30일 실무협상 예정

마코 루비오 미국 국무장관이 미·이란 종전 양해각서(MOU) 파행의 핵심 뇌관인 이스라엘의 레바논 남부 주둔 및 공습과 관련해 사실상 주둔 필요를 인정하며 이스라엘 입장을 두둔했다.

루비오 장관은 이날 중동 순방 두 번째 방문국인 쿠웨이트에서 기자들과 만나 “이스라엘이 레바논에 있는 유일한 이유는 헤즈볼라가 그곳에서 로켓과 드론을 발사하기 때문”이라고 말했다.

이어 루비오 장관은 “이스라엘은 레바논 영토에 대한 영유권 주장을 하지 않고 있다”면서 “레바논군이 더 많은 지역을 확보하고 헤즈볼라의 영향력이 줄어들수록 이스라엘군이 레바논에 주둔할 이유도 줄어들 것”이라고 설명했다. 다만 미국이 이스라엘에 철군을 요구했는지 여부에 대해서는 직접적인 답변을 하지 않았다.

루비오 장관은 “협상 논의 사안 중 하나는 ‘시범 구역’ 설치”라며 “레바논군이 (이스라엘 점령지에) 들어가 통제권을 확보하고 치안을 유지한 뒤 다음 시범 구역으로 이동”하는 방식이라고 설명했다.

이란은 MOU 이행을 위한 후속협상이 진행되려면 이스라엘군이 레바논 남부 점령지에서 철수해야한다는 입장이다.

이란 협상 대표단장인 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장은 이날 “레바논 휴전은 이란 휴전만큼 중요하며, 나아가 레바논 전쟁 종식은 이란 전쟁 종식만큼이나 중요하다”고 이스라엘의 철군을 압박했다.

국제원자력기구(IAEA)의 핵 시설 사찰, 호르무즈 해협 통행료 징수 등 양국이 대치해온 쟁점의 간극도 재확인됐다.

루비오 장관은 IAEA 핵사찰 수용은 “이란이 한 약속이고, 반드시 지켜야 할 약속”이라며 사찰단의 이란 재입국이 “가능한 한 빨리” 이뤄져야 한다고 강조했다.

호르무즈 해협의 통행료 징수 방안에 대해서도 반대 입장을 분명히 했다. 루비오 장관은 “국제수로 이용에 비용을 부과하는 어떤 메커니즘에도 전 세계가 반대할 것”이라며 “걸프 지역 국가들도 이런 입장을 지지할 것”이라고 말했다.

루비오 장관은 이란의 미사일·드론 역량 제한이 MOU에 명시되지 않았다는 지적에는 “역내(걸프지역) 오랜 동맹국들의 안보를 훼손하는 어떤 일도 하지 않을 것”이라고 답했다.

미국과 이란 간 실무 협상이 다음 주 스위스에서 재개될 것으로 전망했다. 아울러 이란이 검토 중인 호르무즈 해협 통행료 부과 구상에 대해 강한 반대 입장을 밝히며 이란의 합의 이행을 거듭 촉구했다.

루비오 장관은 비핵화 방안 등을 논의할 이란과의 실무회담이 이달 29일 또는 30일 스위스에서 재개될 것이라고 밝혔다. 그는 “그들(협상단)은 여러 주제별 작업반으로 나뉘어있다”며 “내 생각에는 30일일 것”이라고 말했다.