B조 캐나다, 스위스에 1-2로 패배 조 2위 확정

한국 축구가 A조 2위로 조별리그를 통과하면 만날 상대가 2026 북중미 월드컵의 또 다른 공동 개최국인 캐나다로 확정됐다.

스위스는 25일 캐나다 BC플레이스 밴쿠버에서 열린 북중미 월드컵 조별리그 B조 3차전에서 루벤 바르가스와 요한 만잠비의 연속골을 묶어 캐나다를 2-1로 눌렀다. 이로써 2승 1무(승점 7)로 조별리그를 마친 스위스는 당당히 B조 1위로 32강에 진출했다. 스위스는 2014 브라질 월드컵부터 4회 연속 토너먼트 진출이다.

반면 캐나다(1승 1무 1패·승점 4)는 카타르를 3-1로 꺾은 보스니아 헤르체고비나와 승점이 같지만, 2차전 맞대결 승리(4-1)에 따른 승자승 우위로 2위를 지켰다.

직전까지 B조 선두를 달리던 캐나다가 2위로 밀려나면서 한국과 맞대결 가능성이 열렸다.

한국은 이날 오전 10시 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열리는 조별리그 A조 최종전에서 남아프리카공화국을 상대로 이기거나 비길 경우 A조 2위로 32강에 올라 B조 2위인 캐나다와 만난다.

캐나다는 과거 한국 축구 사령탑 후보로 거론됐던 제시 마치 감독이 이끌고 있다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹은 30위로 한국(24위)보다 낮지만, 적극적인 압박과 빠른 공수 전환 등이 위협적인 강호다. 선수들의 면면을 살펴보면 탄력이 넘치는 스피드를 자랑하는 선수들이 많다.

캐나다는 직전 대회까지 월드컵 본선 6전 전패로 고전했던 것과 달리 이번 대회에선 개최국 프리미엄에 힘입어 첫 토너먼트 진출에 성공했다.

한국이 캐나다를 만나게 될 경우 조별리그 2차전에서 멕시코를 만난 데 이어 이번 대회에서만 개최국을 두 번 상대하게 된다.

이날 스위스는 후반 1분 바르가스가 만잠비가 오른쪽 측면에서 올린 크로스를 선제골로 연결해 기선을 제압했다. 스위스는 후반 12분 만잠비가 추가골까지 넣으면서 2-0으로 점수를 벌렸다.

스위스는 후반 31분 프로미스 데이비스에게 만회골을 내줬지만 남은 시간 1골차 우위를 잘 지켜내면서 승리와 함께 B조 1위를 쟁취했다.