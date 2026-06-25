기술주 약세에 숨고르기 들어간 미국 증시···나스닥·S&P 하락

24일(현지시간) 미국 뉴욕 증시에서 기술주를 중심으로 매도 압력이 커지면서 3대 주요 지수가 혼조 마감했다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 182.06포인트(0.35%) 상승한 51,848.90에 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전날보다 7.24포인트(0.10%) 내린 7358.22, 나스닥 종합지수는 전장보다 110.40포인트(0.43%) 하락한 25476.64에 장을 마쳤다.

빅테크 주식은 약세를 보였다. 마이크로소프트와 메타는 각각 2.3%, 0.8% 하락했다. 반도체 업종은 마이크론 실적 발표를 앞두고 관망세를 보였다. 엔비디아 주가는 0.52% 하락해 200달러 선 밑으로 내려왔다.

이날 장 마감 후 마이크론이 시장 전망치를 뛰어넘는 호실적을 발표하면서 반도체 업종 주가는 시간외 거래에서 반등 흐름을 보이고 있다.

국제유가 급락으로 항공·여행 등 경기민감 업종은 강세를 보였다. 주요 항공주가 포함된 S&P500 여객 항공사 지수는 5.2% 상승했다. 익스피디아와 부킹홀딩스 등 여행 플랫폼 기업도 주가가 상승했다.

국제유가는 미국-이란 간 협상 기대감으로 전쟁 발발 전인 2월27일 이후 최저치를 기록했다. 8월 인도분 브렌트유 선물과 미 서부 텍사스산원유(WTI)가격은 각각 전날대비 4.33%, 3.92% 하락했다.

유가 하락으로 국채 금리도 다소 안정됐다. 10년 만기 미 국채 금리는 0bp(1bp=0.01%포인트) 내린 4.40%에 거래됐고, 2년 만기 미 국채 금리는 1bp 내린 4.15%를 기록했다.

국제금값은 지난해 11월 이후 처음으로 4000달러 선 아래로 내려왔다. 이날 뉴욕 시장에서 금 현물가격은 전일대비 3.0% 내린 3992.44달러(약 617만원)에 마감했다. 고점 대비 낙폭은 28% 수준이다.