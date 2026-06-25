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24일 미국 뉴욕 증시에서 기술주를 중심으로 매도 압력이 커지면서 3대 주요 지수가 혼조 마감했다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 182.06포인트 상승한 51,848.90에 마감했다.

스탠더드앤드푸어스500지수는 전날보다 7.24포인트 내린 7358.22, 나스닥 종합지수는 전장보다 110.40포인트 하락한 25476.64에 장을 마쳤다.

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기술주 약세에 숨고르기 들어간 미국 증시···나스닥·S&P 하락

입력 2026.06.25 07:53

수정 2026.06.25 08:07

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  • 김세훈 기자

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미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 8일(현지시간) 트레이더들이 근무하고 있다. AFP연합뉴스

미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 8일(현지시간) 트레이더들이 근무하고 있다. AFP연합뉴스

24일(현지시간) 미국 뉴욕 증시에서 기술주를 중심으로 매도 압력이 커지면서 3대 주요 지수가 혼조 마감했다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 182.06포인트(0.35%) 상승한 51,848.90에 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전날보다 7.24포인트(0.10%) 내린 7358.22, 나스닥 종합지수는 전장보다 110.40포인트(0.43%) 하락한 25476.64에 장을 마쳤다.

빅테크 주식은 약세를 보였다. 마이크로소프트와 메타는 각각 2.3%, 0.8% 하락했다. 반도체 업종은 마이크론 실적 발표를 앞두고 관망세를 보였다. 엔비디아 주가는 0.52% 하락해 200달러 선 밑으로 내려왔다.

이날 장 마감 후 마이크론이 시장 전망치를 뛰어넘는 호실적을 발표하면서 반도체 업종 주가는 시간외 거래에서 반등 흐름을 보이고 있다.

국제유가 급락으로 항공·여행 등 경기민감 업종은 강세를 보였다. 주요 항공주가 포함된 S&P500 여객 항공사 지수는 5.2% 상승했다. 익스피디아와 부킹홀딩스 등 여행 플랫폼 기업도 주가가 상승했다.

국제유가는 미국-이란 간 협상 기대감으로 전쟁 발발 전인 2월27일 이후 최저치를 기록했다. 8월 인도분 브렌트유 선물과 미 서부 텍사스산원유(WTI)가격은 각각 전날대비 4.33%, 3.92% 하락했다.

유가 하락으로 국채 금리도 다소 안정됐다. 10년 만기 미 국채 금리는 0bp(1bp=0.01%포인트) 내린 4.40%에 거래됐고, 2년 만기 미 국채 금리는 1bp 내린 4.15%를 기록했다.

국제금값은 지난해 11월 이후 처음으로 4000달러 선 아래로 내려왔다. 이날 뉴욕 시장에서 금 현물가격은 전일대비 3.0% 내린 3992.44달러(약 617만원)에 마감했다. 고점 대비 낙폭은 28% 수준이다.

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