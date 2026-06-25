베네수엘라 7.1 강진···“사망자 1만~10만명 달할 수 있어”

베네수엘라에서 24일(현지시간) 규모 7.1의 강진이 발생해 수도 카라카스의 고층 빌딩과 주택이 무너지는 등 피해가 속출했다.

미국 지질조사국(USGS)은 “막대한 인명 피해와 대규모 재산 피해가 발생할 가능성이 크다”며 사망자 수가 최소 1만명에서 최대 10만명에 달할 수 있다고 전망했다.

베네수엘라 당국은 아직 공식적인 인명 피해 규모를 발표하지 않았다.

USGS은 이날 오후 베네수엘라 카리브해 해안에 위치한 모론 지역 서부에서 규모 7.1의 지진이 발생했다고 밝혔다. 수도 카라카스에서 168㎞ 거리에 있는 모론에서 발생한 지진으로 카라카스 시내 건물이 크게 흔들리고 주민들이 급히 건물 밖으로 대피했다.

목격자들이 촬영한 영상을 보면 카라카스 거리에 소방차들이 출동해 있고, 일부 건물은 외벽이 심하게 손상된 것으로 나타났다. 건물 입구의 유리창이 산산조각이 난 경우도 있었다.

디오스다도 카베요 내무부 장관은 이번 지진의 진동이 여러 주에서 감지됐다며 카라카스의 알타미라 지역에서 주택과 건물이 붕괴하는 “우려스러운 상황”이 발생했다고 밝혔다.

인접국인 푸에르토리코를 비롯해 미국령 및 영국령 버진아일랜드도 쓰나미 위협 경보를 발령했다. 미국 쓰나미경보시스템은 아루바, 퀴라소, 보네르 등 베네수엘라 해안 인근 섬 지역에도 위험한 쓰나미 파도가 덮칠 수 있다고 경고했다.

아직 사상자 발생이나 건물 피해 등에 대한 공식 발표는 나오지 않았다.