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김영진, 정청래 연임 시사에 “지금은 선국후사·선공후사 할 때…보완수사권이 약방의 감초냐”

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본문 요약

김영진 더불어민주당 의원은 25일 정청래 전 민주당 대표가 전날 사퇴하며 연임 도전을 시사한 것을 두고 "지금은 선국후사·선공후사"를 해야 할 때라고 말했다.

김 의원은 이날 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼> 인터뷰에서 전날 정 전 대표가 '국민께 드리는 말씀'을 통해 당 대표직에서 사퇴하고 사실상 연임 도전에 나선 것을 두고 이같이 말했다.

김 의원은 "지금은 선국후사, 먼저 나라를 생각하고 개인을 생각하고, 그다음에 선공후사, 먼저 공적인 일을 생각하고 개인적인 이익이나 정치적 이해는 나중에 생각하고"라며 "선국후사, 선공후사의 정신들을 잘 판단하면서 당 대표를 출마하고, 그게 국민의힘과 당원들에 의해서 심판을 받는다"고 말했다.

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김영진, 정청래 연임 시사에 “지금은 선국후사·선공후사 할 때…보완수사권이 약방의 감초냐”

입력 2026.06.25 08:55

  • 김한솔 기자

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김영진 더불어민주당 의원. 성동훈 기자

김영진 더불어민주당 의원. 성동훈 기자

김영진 더불어민주당 의원은 25일 정청래 전 민주당 대표가 전날 사퇴하며 연임 도전을 시사한 것을 두고 “지금은 선국후사·선공후사”를 해야 할 때라고 말했다.

김 의원은 이날 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼> 인터뷰에서 전날 정 전 대표가 ‘국민께 드리는 말씀’을 통해 당 대표직에서 사퇴하고 사실상 연임 도전에 나선 것을 두고 이같이 말했다.

김 의원은 “지금은 선국후사, 먼저 나라를 생각하고 개인을 생각하고, 그다음에 선공후사, 먼저 공적인 일을 생각하고 개인적인 이익이나 정치적 이해는 나중에 생각하고”라며 “선국후사, 선공후사의 정신들을 잘 판단하면서 당 대표를 출마하고, 그게 국민의힘과 당원들에 의해서 심판을 받는다”고 말했다. 그는 “정 (전) 대표만이 아니라 이번에 출마하는 모든 후보가 그 원칙에서 벗어나기는 어렵다”고 말했다.

김 의원은 정 전 대표가 이재명 대통령 유럽 순방 후 귀국 행사에서 90도 인사를 하고, 전날 이 대통령을 36번 언급하며 칭찬한 것에 대해서는 “특별한 감정이 있지는 않을 것 같다”면서도 “그러나 적절하게 하는 건 필요할 것 같다. 90도 인사가 적절했는가는 각자의 판단에 맡긴다”고 말했다.

정 전 대표가 연일 ‘보완수사권 전면 폐지’를 이슈화하는 것에 대해서는 “보완수사권이 뭐 약방의 감초냐”며 “특별한 맥락과 내용 없이 계속 던지는 것보다는 대통령도 얘기했듯 정상적으로 논의하면 된다”고 말했다. 김 의원은 “그냥 약방의 감초처럼 필요할 때마다 던져서 서로 찬반을 선택하라(는 건), 이건 너무 좀 독단적인 것 아니냐”라고 말했다.

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