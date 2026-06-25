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일본 동북부서 규모 6.9 강진 “쓰나미 피해 우려는 없어”…신간센 일부 구간 운행 중단

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본문 요약

일본 동북부 이와테현 앞바다에서 25일 규모 6.9의 지진이 발생했다.

일본 기상청은 해안에서 약간의 해수면 변동이 있을 수 있지만 쓰나미 피해 우려는 없다고 전했다.

일본 정부는 총리 관저 위기관리센터에 지진 대책실을 설치했다.

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일본 동북부서 규모 6.9 강진 “쓰나미 피해 우려는 없어”…신간센 일부 구간 운행 중단

입력 2026.06.25 09:04

수정 2026.06.25 09:10

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  • 조형국 기자

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25일(현지시간) 가나가와현 가와사키의 텔레비전 화면에 ‘일본 지진 규모의 상층 6을 측정하는 강력한 진동이 아오모리를 강타했습니다. 쓰나미 위험 없음’이라는 경고 문구가 방송되고 있다. AFP연합뉴스

25일(현지시간) 가나가와현 가와사키의 텔레비전 화면에 ‘일본 지진 규모의 상층 6을 측정하는 강력한 진동이 아오모리를 강타했습니다. 쓰나미 위험 없음’이라는 경고 문구가 방송되고 있다. AFP연합뉴스

일본 동북부 이와테현 앞바다에서 25일 규모 6.9의 지진이 발생했다.

NHK, 니혼게이자이신문(닛케이) 등에 따르면 일본 기상청은 일본 연안에 약간의 해수면 변동이 있을 수 있지만 쓰나미 피해 우려는 없다고 밝혔다. 이날 오전 7시30분쯤 발생한 지진의 진원지는 이와테현 앞바다로 지진 발생 깊이는 50㎞로 추정된다.

이번 지진으로 아오모리현 하시카미조와 하치노헤시에서는 진도 6강 흔들림이 관측됐다. 진도 6강은 기어가지 않으면 움직일 수 없을 정도의 강한 흔들림이다. 고정해두지 않은 가구 대부분이 움직이거나 넘어지고, 보강되지 않은 블록 벽은 무너질 수준이다.

NHK는 이번 지진으로 큰 흔들림이 나타나면서 가정·사무실 등에서 물건이 떨어지는 일이 있었다고 전했다.

일본 기상청은 해안에서 약간의 해수면 변동이 있을 수 있지만 쓰나미 피해 우려는 없다고 전했다. 일본 정부는 총리 관저 위기관리센터에 지진 대책실을 설치했다. 다카이치 사나에 총리는 피해 상황을 긴급하게 파악하고 피해자 구명·구조에 전력을 다하도록 정부에 지시했다.

지진으로 JR 도호쿠신칸센 센다이-신아오모리 구간 상하행선 운행이 모두 중단되고 있다.

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