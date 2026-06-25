2026 북중미 월드컵 토너먼트 진출이 걸린 남아프리카공화국과 최종전 승부수는 따로 있었다. ‘캡틴’ 손흥민(LAFC)이 처음 벤치에서 ‘슈퍼 서브’로 대기한다.

홍명보 감독이 이끄는 축구대표팀은 25일 오전 10시 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열리는 북중미 워드컵 조별리그 A조 3차전에서 남아프리카공화국을 상대로 오현규(베식타시)를 최전방에 배치하는 3-4-3 카드를 꺼냈다.

홍 감독은 이날 경기를 앞두고 “2~3자리는 바뀔 수 있다고 생각한다”고 변화를 예고했다. 전술의 큰 틀은 유지했지만, 일부 선수들의 면면이 달라졌다.

지난 1~2차전에서 최전방을 책임졌던 손흥민이 벤치로 물러났다.

오현규가 최전방에서 공격을 책임지는 가운데 황희찬(울버햄프턴)과 이강인(파리 생제르맹)이 측면 날개로 뒤를 받친다.

경기 초반 남아프리카공화국을 적극적으로 압박해 실수를 유도하겠다는 의도로 풀이된다.

중원에선 황인범(페예노르트)과 백승호(버밍엄 시티)가 그대로 호흡을 맞춘다.

수비 라인도 큰 변화는 없었다. 스리백의 주축인 이기혁(강원)과 김민재(바이에른 뮌헨), 이한범(미트윌란)이 이번에도 신뢰를 받았다.

다만 양쪽 측면 수비에선 이태석(아우스트리아 빈)과 설영우(즈베즈다)가 체코와 첫 경기에 이어 다시 측면에서 뛴다.

골문을 지키는 수문장은 이번에도 김승규(도쿄)의 몫이다.