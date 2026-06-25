테일러 스위프트, 내달 3일 뉴욕서 결혼식 올릴 듯···NYT 보도

미국의 세계적인 팝스타 테일러 스위프트(36)와 미 프로풋볼(NFL) 스타 트래비스 켈시(36)의 결혼식이 다음 달 3일 미국 뉴욕 매디슨스퀘어가든 경기장에서 열릴 것으로 보인다고 뉴욕타임스(NYT)가 24일(현지시간) 보도했다.

NYT는 유명 행사 기획사 위닉 프로덕션이 뉴욕시에 내달 3일 열리는 행사를 위해 매디슨스퀘어가든 경기장 인근 도로를 이용할 수 있게 해달라는 신청서를 제출했다고 전했다. 회사는 경기장 외부에 텐트 등을 설치할 수 있도록 요청했고, 참석 인원이 500∼999명 사이가 될 것이라고 신고했다.

뉴욕시청의 한 관리는 매디슨스퀘어가든에서 열리는 행사가 결혼 축하 행사라고 말했다고 한 소식통은 전했다. 또 다른 소식통은 켈시의 소속팀인 캔자스시티 치프스의 선수 여러 명이 내달 3일을 전후해 인근 타임스스퀘어에 있는 메리어트 마르퀴스 호텔에 객실을 예약했다고 했다.

또 매디슨스퀘어가든 지하 철도역의 치안을 담당하는 철도경찰대원들은 다음 주말 스위프트의 결혼식이 있을 것으로 예상되니 대비하라는 지시를 받았다고 한다.

매디슨스퀘어가든은 창문 없는 환경과 유명인사 전용 출입구로 보안이 철저히 통제되는 곳으로 유명하다. 미국프로농구(NBA) 뉴욕 닉스의 홈구장이자 마이클 잭슨·마돈나 등 유명 아티스트들이 섰던 무대이기도 하다.

미국 독립기념일(7월4일) 연휴를 맞아 대규모 불꽃놀이 등 초대형 이벤트가 겹친 뉴욕시 당국은 비상에 걸렸다. 제시카 티시 뉴욕시 경찰국장은 “전례가 없는 일이며, 뉴욕 경찰에 이례적이고 역사적인 치안 수요가 발생할 것”이라고 내다봤다.

NYT는 매디슨스퀘어가든 행사 계획이 사생활을 중시하는 스위프트의 위장술일 가능성이 있다면서도 “뉴욕시 관련 부서들은 7월 3일 스위프트의 대규모 행사가 열릴 것이란 전제로 준비를 진행하고 있다는 게 해당 계획을 잘 아는 이들의 전언”이라고 밝혔다.