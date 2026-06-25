“티슈로 만들었나?” 경기하다 주르륵···월드컵 뒤흔든 푸마 ‘종이 유니폼’ 대참사

2026 북중미 월드컵이 한창인 가운데 뜻밖의 논란이 대회를 뒤덮고 있다. 선수들의 경기력이 아니라 유니폼 때문이다.

조별리그가 시작된 이후 체코, 파라과이, 이집트, 모로코 선수들의 유니폼이 경기 도중 잇따라 찢어지는 장면이 중계 화면에 포착됐다. 공교롭게도 문제가 발생한 유니폼은 모두 독일 스포츠 브랜드 푸마(Puma)가 제작한 제품이었다.

가장 먼저 논란이 된 것은 체코 대표팀의 파벨 슐츠 사례다. 한국과의 조별리그 경기에서 상대 선수와 경합하던 과정에서 유니폼 옆면이 크게 찢어졌다. 이후 파라과이 수비수 구스타보 고메스, 모로코 미드필더 닐 엘 아이나위, 이집트 선수들까지 비슷한 사례가 이어지면서 단순한 우연이 아니냐는 지적이 제기됐다.

경기 도중 선수들이 유니폼을 교체하느라 잠시 경기가 중단되는 일까지 발생하자 해외 축구팬들의 비판도 쏟아졌다.

사회관계망서비스(SNS에)서는 “종이로 만든 것 아니냐”, “티슈 같다”, “2016년에도 똑같은 일이 있었다”는 반응이 이어졌다. 일부 팬들은 푸마의 초경량 소재를 두고 “내구성보다 마케팅을 선택한 결과”라고 꼬집었다.

실제 푸마는 이번 월드컵 유니폼에 자사의 초경량 기술인 ‘울트라위브(Ultraweave)’ 소재를 적용했다. 해외 스포츠 전문 매체들에 따르면 해당 유니폼 무게는 약 72g 수준으로 알려져 있다. 선수들의 움직임을 최대한 방해하지 않고 통기성을 높이는 것이 목표였다.

논란이 커지자 푸마도 공식 입장을 내놨다. 푸마는 “축구는 신체 접촉이 많은 스포츠”라며 “강한 물리적 힘이 가해질 경우 유니폼이 영향을 받을 수 있다”고 설명했다. 이어 “선수들은 더 가볍고 움직이기 편한 유니폼을 선호한다”며 “개발 과정에서 경량성과 통기성, 편안함을 우선 고려했다”고 밝혔다.

업계에서는 이번 논란을 스포츠웨어 시장의 기술 경쟁이 만들어낸 부작용으로 보고 있다. 최근 글로벌 스포츠 브랜드들은 1g이라도 더 무게를 줄이기 위해 초극세사 폴리에스터와 단일 직조 구조를 적극 활용하고 있다. 땀 배출과 통기성은 좋아지지만 섬유 자체가 얇아질 경우 반복적인 잡아당김이나 마찰에는 취약해질 수 있다는 설명이다.

실제로 푸마는 과거에도 비슷한 문제를 겪은 바 있다. 유로 2016 프랑스 대회 당시 스위스 대표팀 선수 4명의 유니폼이 경기 중 연이어 찢어지면서 품질 논란이 불거졌다. 당시 푸마는 긴급 조사에 착수했고, 스위스 대표팀 선수 제르단 샤키리는 “푸마가 콘돔은 만들지 않기를 바란다”는 농담 섞인 발언으로 화제를 모으기도 했다.

흥미로운 점은 이번 월드컵에서 푸마만 논란을 겪은 것은 아니라는 점이다. 나이키 역시 대회 개막 전 일부 대표팀 유니폼의 어깨 봉제선이 부풀어 오르는 문제로 비판을 받았다. 나이키는 해당 문제가 경기력에는 영향을 주지 않지만 외관상 문제가 있다는 점을 인정하고 수정 작업에 나선 바 있다.

영국 BBC는 “이번 월드컵에서 가장 뜻밖의 화제 중 하나는 전술도, 판정도 아닌 유니폼”이라며 “기능 향상을 위한 미세한 이득이 과연 내구성과 실용성을 희생할 만큼 가치가 있는지 의문을 던진다”고 했다.