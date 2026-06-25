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본문 요약

제조·유통 일원화 의류 브랜드들이 소셜미디어 숏폼 콘텐츠를 활용해 청년 소비자들의 주목을 받고 있다.

서울 서대문구의 한 SPA 브랜드 매장 곳곳에는 'SNS 화제 아이템'이라는 문구가 적힌 스티커가 붙어있었다.

SPA 브랜드 매장을 찾은 청소년·청년들은 SNS 숏폼 영상을 보고 브랜드 제품에 관심을 갖게 됐다고 입을 모았다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“릴스에 나온 이 제품 어딨어요?”... 숏폼 광고로 청년층 인기 끄는 SPA 브랜드

입력 2026.06.25 10:09

  • 임주영 기자

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구글 검색 선호 매체로 추가
23일 서울 중구 명동의 한 SPA 브랜드 매장에 방문한 사람들이 포켓몬 캐릭터가 그려진 티셔츠를 구경하고 있다. 임주영 기자

23일 서울 중구 명동의 한 SPA 브랜드 매장에 방문한 사람들이 포켓몬 캐릭터가 그려진 티셔츠를 구경하고 있다. 임주영 기자

제조·유통 일원화 의류(SPA) 브랜드들이 소셜미디어(SNS) 숏폼 콘텐츠를 활용해 청년 소비자들의 주목을 받고 있다. 업계 관계자들은 브랜드를 홍보·체험하는 서포터즈를 디지털 환경에 특화된 형태로 운영하면서 청년층 소비자와의 접점을 키우고 있다고 설명했다.

지난 23일 서울 시내 곳곳의 대형 SPA 브랜드 매장은 평일임에도 불구하고 많은 사람들로 북적였다. 서울 중구 명동의 한 대형 SPA 브랜드 매장에서는 마이크를 찬 직원들이 수시로 “SNS 화제의 아이템인 브이넥 가디건을 에스컬레이터 오른쪽에서 만나 보실 수 있다”고 안내했다. 매장을 찾은 손님들은 직원에게 휴대폰을 보여주며 영상 속 제품을 함께 찾기도 했다. 서울 서대문구의 한 SPA 브랜드 매장 곳곳에는 ‘SNS 화제 아이템’이라는 문구가 적힌 스티커가 붙어있었다.

서울 서대문구의 한 SPA 브랜드 매장 매대에 24일 ‘SNS 화제의 아이템’이라는 소개 문구가 붙어있다. 임주영 기자

서울 서대문구의 한 SPA 브랜드 매장 매대에 24일 ‘SNS 화제의 아이템’이라는 소개 문구가 붙어있다. 임주영 기자

SPA 브랜드 매장을 찾은 청소년·청년들은 SNS 숏폼 영상을 보고 브랜드 제품에 관심을 갖게 됐다고 입을 모았다. 서울 서대문구 신촌의 한 SPA 매장을 방문한 고나윤씨(24)는 저장해 둔 인스타그램 릴스와 매장에 진열된 옷을 번갈아 보며 원하는 옷을 찾고 있었다. 고씨는 “옷 관련 릴스를 보면 3번 중 1번은 SPA 브랜드 영상이 뜨는 것 같다”며 “마음에 드는 착장을 저장해 뒀다가 가까운 매장에 한 번 들러 입어보곤 한다”고 말했다.

명동의 한 SPA 브랜드 매장에서 티셔츠를 둘러보던 정형민씨(22)는 “SPA 브랜드 영상에서는 다양한 체형의 사람들이 다양한 코디법을 보여준다”며 “모델 사진만 있는 쇼핑몰보다 옷을 고르기 수월하다”고 말했다. 이 매장에서 일하는 오한희씨(21)는 “10·20대 손님 중 릴스 캡쳐본을 보여주면서 제품을 찾는 손님이 정말 많다”며 “특정 제품을 찾는 손님 대부분이 릴스 광고를 보고 문의한다”고 했다.

서울 중구 명동에 위치한 SPA 브랜드 매장 카운터에 24일 결제를 기다리는 손님들이 줄을 서고 있다. 임주영 기자

서울 중구 명동에 위치한 SPA 브랜드 매장 카운터에 24일 결제를 기다리는 손님들이 줄을 서고 있다. 임주영 기자

SPA 브랜드들은 숏폼 형태의 SNS 콘텐츠를 확대해 청년층을 겨냥한 홍보 효과를 끌어올리고 있다. 전문 모델이 아닌 일반인 서포터즈·크리에이터가 직접 스타일링한 사진과 영상을 SNS에 숏폼 형태로 공유하며 브랜드의 다양한 모습을 보여주는 전략이다. 서포터즈는 각 브랜드를 홍보·체험하는 등의 대외활동을 하는 이들이다.

업계 관계자는 “SPA 브랜드들이 숏폼에 특화된 서포터즈를 운영하면서 자사 상품을 전략적으로 홍보하고 있다”며 “서포터즈 지원자 중 패션 크리에이터나 마케팅 분야 진출을 희망하는 대학생 비중이 높은 편”이라고 말했다.

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