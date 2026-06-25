“유흥가에서 쓰러져 잠들지 마세요”···부산 서면 번화가에서 취객만 노린 노숙인 5명 검거

부산 부산진경찰서는 새벽 시간대 서면 일대에서 지갑과 휴대전화 등 800만원 상당의 금품을 훔쳐 사용한 혐의(절도 등)로 노숙인 A씨(60대) 등 5명을 구속했다고 25일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨 등은 주로 버스정류장 벤치에 잠든 이가 옆에 놓아둔 가방을 뒤지거나, 길에 쓰러진 이들의 휴대전화를 가져가는 방식으로 범행을 저지른 것으로 파악됐다.

이들은 술에 취해 쓰러진 20~30대를 주 범행 대상으로 삼았다고 경찰은 설명했다. A씨 등은 훔친 신용카드로 주류를 구입하는 등 113회에 걸쳐 120만원 상당을 부정 사용한 혐의도 받는다.

경찰은 최근 서면 유흥가에서 도난 및 분실된 신용(체크)카드가 사용됐다는 신고가 잇따르자 본격적인 수사에 나섰다. 수사팀은 카드가 사용된 곳의 폐쇄회로(CC)TV를 분석해 피의자를 특정한 뒤, 이들이 주로 배회하는 서면지하상가와 무료 급식소 등을 집중 수사해 피의자들을 순차적으로 검거했다.

경찰 관계자는 “본격적인 휴가철을 맞아 취객을 대상으로 한 범죄가 증가할 가능성이 크다”며 “신용카드 부정 사용 등 피해가 발생하면 카드사와 경찰에 즉시 신고해야 빠르게 대처할 수 있다”고 말했다.

한편 경찰은 외국인 관광객들이 관련 피해를 당할 시 대처가 어려울 것으로 보고 대책을 마련하고 있다.