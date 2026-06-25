전 세계 100여개국 생중계, 8만여명 방문···‘MSI 2026’ 28일부터 대전서 열려

온라인 게임 ‘리그 오브 레전드’의 시즌 중반 세계 최강팀을 가리는 대회가 대전에서 열린다.

대전시는 28일부터 다음달 12일까지 대전컨벤션센터 제2전시장에서 ‘리그 오브 레전드 미드 시즌 인비테이셔널 2026(MSI 2026)’을 개최한다고 25일 밝혔다.

MSI 2026은 세계적 인기가 있는 온라인 게임 리그 리그 오브 레전드의 시즌 중단 세계 최강 e스포츠팀을 가리는 국제 대회다.

이번 대회에는 한국 대표로 선발된 한화생명e스포츠와 T1을 비롯해 중국 2팀, 유럽·중동·아프리카 2팀 등 전 세계 6개 지역에서 11개 팀이 참가한다.

대회는 상·하위시드팀이 각각 토너먼트 방식으로 예선전을 진행한 뒤 다음달 12일 결승전을 치르를 방식으로 진행된다. 이번 대회에는 200만달러(약 27억원)의 상금이 걸려있다.

대회 티켓은 모두 매진된 상태로, 대회 기간 국내외에서 8만여명의 e스포츠 팬들이 대전을 찾을 것으로 예상된다. 시는 이번 대회를 통해 1000억원 이상의 지역경제 파급 효과를 기대하고 있다.

시는 대회 성공을 위해 방문객들이 경기 관람 외에도 다양한 프로그램을 즐길 수 있도록 대회장 일대에 축제 공간으로 꾸몄다. 대전컨벤션센터 인근 엑스포과학공원 한빛광장에서 e스포츠 팬들을 위한 ‘펜페스타(Fan Festa)’를 개최하고, ‘게임 아케이드’와 ‘신규 챔피언 테마 터널’ 등의 프로그램을 선보인다.

또 유튜브를 통해 전 세계 100여개국에 생중계될 예정인 이번 대회를 활용해 경기 중계 화면 전후에 대전의 첨단 과학 인프라와 도시 경관을 담은 홍보 영상을 송출하는 등 지역 홍보에도 나설 예정이다.

시 관계자는 “MSI 2026은 대전이 전 세계 청년들이 열광하는 글로벌 e스포츠 중심도시이자 첨단 문화콘텐츠산업을 선도하는 도시임을 알릴 수 있는 기회”라며 “대전을 찾는 국내외 방문객들이 대회 열기와 함께 대전의 다양한 매력을 느낄 수 있도록 준비하겠다”고 말했다.