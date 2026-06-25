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조용익 부천시장 7월 1일 취임식···‘시민임명식’으로 진행

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본문 요약

재선에 성공한 조용익 경기 부천시장의 취임식이 7월 1일 열린다.

취임식은 시민이 시정의 주인이자 출발점이라는 시민주권 가치를 반영해 '시민임명식'으로 진행된다.

행사에서는 경제, 안전, 복지, 문화, 교통 등 시정 10대 분야 주요 공약을 상징하는 시민대표 10명이 무대에 올라 시민임명장을 전달할 예정이다.

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조용익 부천시장 7월 1일 취임식···‘시민임명식’으로 진행

입력 2026.06.25 10:20

  • 박준철 기자

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조용익 경기 부천시장. 부천시 제공

조용익 경기 부천시장. 부천시 제공

재선에 성공한 조용익 경기 부천시장의 취임식이 7월 1일 열린다.

부천시는 다음 달 1일 오전 10시 부천시청 어울마당에서 ‘제24대 조용익 부천시장 취임식’을 개최할 예정이라고 25일 밝혔다.

취임식은 시민이 시정의 주인이자 출발점이라는 시민주권 가치를 반영해 ‘시민임명식’으로 진행된다.

행사에서는 경제, 안전, 복지, 문화, 교통 등 시정 10대 분야 주요 공약을 상징하는 시민대표 10명이 무대에 올라 시민임명장을 전달할 예정이다.

시민대표는 공약 수혜자와 정책 참여자, 현장 종사자 등 각 분야의 대표성과 상징성을 고려해 선정됐다. 또 청년, 노인, 기업인, 노동자 등 다양한 계층이 참여해 폭넓은 시민사회의 목소리를 담는다.

이와 함께 시민과 함께 이룬 주요 성과와 향후 비전을 담은 기념 영상 상영, 시민께 드리는 말씀, 부천시립예술단 축하공연 등이 이어진다.

조 시장은 “시민임명식은 시민이 시정의 주인임을 확인하고, 시민의 이름으로 시장에게 책임을 부여하는 자리”라며 “시민이 맡긴 책임을 늘 무겁게 새기고 약속을 성실히 실천해 ‘더 큰 부천’을 만들어 가겠다”고 말했다.

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