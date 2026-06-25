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경찰, 사랑제일교회 압수수색…전광훈 등 ‘불법 정치자금’ 혐의 수사

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본문 요약

경찰이 불법 정치자금을 주고받은 혐의로 전광훈 목사 등을 상대로 본격적인 수사에 착수했다.

경찰은 중앙선거관리위원회에서 고발한 정치자금법 위반 사건과 관련한 압수수색이라고 했다.

앞서 선관위는 지난해 12월 전광훈 목사 등 사랑제일교회 전·현직 대표와 자유통일당 전 대표 등 6명을 정치자금법 위반 등 혐의로 고발했다.

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경찰, 사랑제일교회 압수수색…전광훈 등 ‘불법 정치자금’ 혐의 수사

입력 2026.06.25 10:23

수정 2026.06.25 10:24

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  • 정희완 기자

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공직선거법 위반 혐의를 받는 전광훈 사랑제일교회 목사가 지난 11일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 공판에 출석하고 있다. 연합뉴스

공직선거법 위반 혐의를 받는 전광훈 사랑제일교회 목사가 지난 11일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 공판에 출석하고 있다. 연합뉴스

경찰이 불법 정치자금을 주고받은 혐의로 전광훈 목사 등을 상대로 본격적인 수사에 착수했다.

서울경찰청 광역수사단 반부패수사대는 25일 오전 정치자금법 위반 혐의로 서울 성북구 사랑제일교회 등을 압수수색하고 있다고 밝혔다. 경찰은 중앙선거관리위원회에서 고발한 정치자금법 위반 사건과 관련한 압수수색이라고 했다.

앞서 선관위는 지난해 12월 전광훈 목사 등 사랑제일교회 전·현직 대표와 자유통일당 전 대표 등 6명을 정치자금법 위반 등 혐의로 고발했다. 사랑제일교회는 2020~2025년 상반기까지 대여 계약 형식으로 102억원을 자유통일당에 제공했으나, 자유통일당은 이자나 원금을 거의 상환하지 않았다고 선관위는 전했다. 선관위는 사랑제일교회가 자유통일당에 정치자금을 불법 기부한 것으로 보고 관련자들을 고발했다. 전 목사는 사랑제일교회의 담임목사를 지냈고 현재 고문으로 재직 중이다. 자유통일당은 전 목사가 창당한 정당이다.

정치자금법은 국내외 법인·단체는 정치자금을 기부할 수 없고, 누구든지 법인·단체 관련 자금으로 정치자금을 기부할 수 없다고 규정한다. 이를 위반할 경우 정치자금 부정수수죄에 따라 5년 이하의 징역이나 1000만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.

당시 선관위는 “불법으로 정치자금을 주고받기 위해 금전 대여 관계를 악용한 행위는 향후 유사한 사례가 발생할 우려가 높은 중대 범죄”라며 “앞으로도 이 같은 범죄에 대해 고발 등 엄중 조치해 정치자금 회계 질서 확립과 투명성을 높이기 위한 노력을 이어갈 것”이라고 했다.

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