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[속보]대법, 김남국 ‘코인 의혹’ 손배소 파기환송…“공직자 감시·비판 기능으로 위법성 조각”

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본문 요약

김남국 더불어민주당 의원이 장예찬 전 국민의힘 청년최고위원을 상대로 낸 '코인 의혹 제기' 손해배상 소송에서 장 최고위원이 위자료 1000만원을 지급하라고 한 원심판결을 대법원이 깨고 사건을 서울남부지법으로 돌려보냈다.

대법원 1부는 25일 김 의원이 장 전 최고위원을 상대로 낸 손해배상 소송에서 "위법성 조각 사유가 인정될 여지가 있다"며 사건을 파기하고 서울남부지법으로 돌려보냈다.

김 의원은 2023년 5월 장 전 최고위원이 자신의 '코인투자 의혹'에 대해 허위사실을 유포해 명예를 훼손했다며 그해 9월 5000만원의 손해배상 청구 소송을 냈다.

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[속보]대법, 김남국 ‘코인 의혹’ 손배소 파기환송…“공직자 감시·비판 기능으로 위법성 조각”

입력 2026.06.25 10:28

수정 2026.06.25 10:30

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  • 임현경 기자

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김남국 더불어민주당 대변인이 지난 4월 국회 소통관에서 기자회견을 열어 경기 안산갑 국회의원 보궐선거 출마를 선언하고 있다. 박민규 선임기자

김남국 더불어민주당 대변인이 지난 4월 국회 소통관에서 기자회견을 열어 경기 안산갑 국회의원 보궐선거 출마를 선언하고 있다. 박민규 선임기자

김남국 더불어민주당 의원(안산시 갑)이 장예찬 전 국민의힘 청년최고위원을 상대로 낸 ‘코인 의혹 제기’ 손해배상 소송에서 장 최고위원이 위자료 1000만원을 지급하라고 한 원심판결을 대법원이 깨고 사건을 서울남부지법으로 돌려보냈다.

대법원 1부(주심 서경환 대법관)는 25일 김 의원이 장 전 최고위원을 상대로 낸 손해배상 소송에서 “위법성 조각 사유가 인정될 여지가 있다”며 사건을 파기하고 서울남부지법으로 돌려보냈다.

김 의원은 2023년 5월 장 전 최고위원이 자신의 ‘코인투자 의혹’에 대해 허위사실을 유포해 명예를 훼손했다며 그해 9월 5000만원의 손해배상 청구 소송을 냈다.

장 전 최고위원은 라디오 시사프로그램에 출연해 “업계 관계자들마저도 (김 의원이) 상장 내부정보를 알았을 것으로 유추되고 자금세탁 가능성이 보이는 거래 양태라는 취지로 이야기했다”고 발언하는 등 김 의원의 범죄 연루 가능성을 지속적으로 제기했다.

1심은 장 전 최고위원의 발언이 위법했다고 보고 위자료 3000만원 지급 명령 선고했다. 2심 재판부도 위법성은 인정했으나 위자료는 1000만원으로 감액했다.

대법원은 장 전 최고위원의 의혹 제기에 위법성 조각 사유가 있다고 봤다. 대법원은 “공직자의 도덕성․청렴성이나 그 업무처리가 정당하게 이루어지고 있는지 여부는 항상 국민의 감시와 비판의 대상이 되어야 한다”며 “이러한 감시와 비판 기능은 그것이 공직자 개인에 대한 악의적이거나 심히 경솔한 공격으로서 현저히 상당성을 잃은 것으로 평가되지 않는 한 쉽게 제한되어서는 아니 된다”고 밝혔다.

김 의원은 ‘불법 코인 거래 의혹’으로 2024년 8월 공무집행방해 혐의로 기소됐다가 무죄를 확정받았다. 보유한 코인 재산을 국회의원 재산 신고 당시 제대로 신고하지 않아 공직자윤리위원회의 심사 업무를 방해했다고 검찰은 주장했으나, 법원은 당시 코인 재산 등록 의무가 없었던 만큼 위법으로 보기는 힘들다고 판단했다.

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