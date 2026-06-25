2026 북중미 월드컵 조별리그 마지막 경기에 나선 한국 축구대표팀의 공격 선봉에 오현규(베식타시)가 서고, ‘캡틴’ 손흥민(LAFC)은 벤치에서 출발했다. 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열리는 남아프리카공화국과의 월드컵 조별리그 A조 최종 3차전이다.

홍명보 감독이 이끄는 대표팀은 남아공과 비기기만 해도 조 2위로 32강에 오른다. 북중미 월드컵 개막 후 세번째로 서울 광화문에서는 거리 응원이 펼쳐졌다. KT광화문빌딩 웨스트에 설치된 대형 전광판이 잘 보이는 광장 맞은편의 한 카페엔 ‘오픈런’ 현상이 일어났다.