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‘경북형 초청 장학제도’ 장학생 12명 선발···7개국 이공계 인재

입력 2026.06.25 10:37

수정 2026.06.25 11:06

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경북도청사 전경. 경북도 제공

경북도청사 전경. 경북도 제공

경북도는 올해 ‘경북형 초청 장학제도(K-GKS)’를 통해 외국인 장학생 12명을 새롭게 선발했다고 25일 밝혔다.

이 장학제도는 2024년부터 경북도가 우수 인재를 유치하기 위해 추진 중인 장학사업이다. 이공계 석·박사급 외국인 인재가 경북지역 대학에서 공부할 수 있도록 지원하고, 졸업 후 지역 정착까지 돕는 것이 핵심이다.

이번 선발에서는 대학 추천 후보자 27명 가운데 12명이 최종 선정됐다. 장학생은 인도·몽골·인도네시아 등 7개국 출신이다. 이들은 기계·화학·컴퓨터인공지능(AI)융합 등 이공계 전공자다.

장학생들은 오는 9월부터 금오공대·경국대·경북대 상주캠퍼스·포항공대·대구대·영남대 등 6개 대학에서 학업을 시작한다. 현재 K-GKS를 통해 경북지역 대학에서 공부하고 있는 이공계 외국인 장학생은 73명이다.

도는 올해부터 졸업 후 지역에 정착할 가능성이 높은 인재를 선발하기 위해 기준을 더 엄격하게 적용했다고 밝혔다.

지원 가능 나이는 기존 40세 미만에서 34세 이하로 낮췄다. 또한 한국어능력시험(TOPIK) 5급 이상을 취득한 경우에만 한국어 연수과정을 면제받고, 학위과정에 바로 진학할 수 있도록 했다.

선발된 이들은 한국어 연수과정(1년)과 석사과정(2년) 동안 어학연수비·등록금·학업장려금 등을 지원받게 된다.

이상수 경북도 지방시대정책국장은 “K-GKS 장학생들이 졸업 후에도 경북에 정착할 수 있도록 광역형 비자 등 지역 기반 비자 사업과 연계해 체계적으로 지원하겠다”고 말했다.

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