[속보] ‘박원순 아들 병역비리 의혹 제기’ 의사 무죄 확정…기소 12년 만

고 박원순 전 서울시장의 아들 박모씨의 병역 비리 의혹을 제기했다가 허위사실 공표 혐의로 재판에 넘겨진 의사 등이 대법원에서 무죄를 확정받았다. 검찰이 2014년 지방선거 당시 이들을 재판에 넘긴 지 약 12년 만에 나온 결론이다.

대법원 1부(주심 마용주 대법관)는 25일 양승오 세명기독병원 핵의학과 과장 등 5명에 대한 상고심에서 이들의 공직선거법 위반 혐의에 무죄를 선고한 원심 판결을 확정했다. 탈법 문서 배부 혐의로 기소된 이모씨에게만 벌금 70만원을 확정했다.

앞서 박씨는 2011년 서울지방병무청에서 추간판탈출증으로 4급 판정을 받았는데, 이듬해 병역비리 논란이 일자 세브란스 병원에서 자기공명영상(MRI)을 재촬영하며 공개 검증을 했다. 양씨 등은 박씨가 다른 사람을 내세워 ‘대리 신체검사를 했다’고 주장하며 박씨를 병역법 위반 혐의로 고발했다. 그러나 검찰은 다른 사람이 촬영했을 가능성이 없다며 2013년 박씨를 혐의 없음 처분했다.

양씨 등은 2014년 6·4 지방선거를 앞두고도 소셜미디어(SNS)와 인터넷 게시글 등을 통해 ‘박원순 후보의 아들 박씨가 다른 사람의 자기공명영상(MRI) 사진으로 병무청 신체검사에서 4급 판정을 받았다’는 내용으로 병역 비리 의혹을 제기했다.

이들은 이후 박 전 시장의 낙선을 목적으로 허위사실을 공표한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 이들 중 일부는 박 전 시장과 그의 가족을 비방하고, 공직선거법에 어긋나는 방법으로 박 전 시장 당선에 반대하는 내용의 문서를 배부한 혐의도 받았다.

1심 법원은 2016년 양씨 등 3명에게 벌금 1500만원을 선고하고 인터넷 언론사 대표 등에게는 700~1000만원을 선고했다. 1심 재판부는 이들이 단순 의혹 제기를 넘어 “대리 신체검사가 기정사실인 것처럼 단정적인 표현을 사용했다”며 허위사실 유포 혐의를 유죄로 인정했다.

2심도 ‘병역비리 의혹’이 허위라는 판단은 유지했지만, 양씨 등이 고의로 허위사실을 유포한 것은 아니라고 보고 주요 혐의를 모두 무죄로 봤다. 2심 재판부는 “양씨 등은 박씨의 병역법 위반 불기소 처분에도 불구하고 여전히 해소되지 않은 의혹과 추가로 제기된 의혹에 대한 진실 여부를 확인하기 위해 다각도로 노력했다”며 “그 과정에서 병역비리 의혹이 진실이라고 믿게 된 것으로 보이고, 그와 같이 믿는데 상당한 이유도 있었다”고 했다. 이어 “더 많은 관련 자료를 찾아보는 등 추가적 노력을 기울이지 않았단 사실만으로 이들이 후보자 비방을 위한 허위사실을 공표했다고 할 수 없다”고 판단했다.

대법원도 원심판결에 법리 오해 등 잘못이 없다고 보고 검사의 상고를 기각했다.