충북 청주시, 도시바람길 숲으로 도심 열섬현상 막는다

충북 청주 도심지역의 열섬현상을 완화하기 위한 도시바람길숲이 잇따라 조성되고 있다.

청주시는 도시바람길숲 사업의 일환으로 ‘단재로 연결숲’을 조성했다고 25일 밝혔다.

청주시는 16억원을 들여 상당구 방서동 단재로 일원 1.9㏊ 구간에 나무를 심고 보행로와 휴식공간을 만들었다.

도시바람길숲은 도시 외곽에서 신선한 공기를 만드는 ‘바람생성숲’, 이를 도심으로 연결하는 ‘연결숲’, 도심 내 공원ˑ녹지에 조성되는 ‘디딤·확산숲’ 등으로 구성된다.

산에서 불어오는 찬 공기를 도심으로 끌어들이고, 뜨거운 공기를 외곽으로 내보내 대기질을 개선하는 효과가 있다.

청주시는 2024년부터 2027년까지 ‘도시바람길숲 조성사업’을 추진하고 있다. 총사업비는 200억원(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)이 투입된다.

지난해 방서수변공원과 월운천 일원 6.4ha에 1차 도시바람길숲을 조성했고, 올해는 2차년도 사업으로 대농근린공원, 무심동로, 단재로, 월운천수변공원, 생명누리공원, 농업기술센터 일원 등에 바람길숲을 조성 중이다.

시 관계자는 “이번 단재로 연결숲은 단순한 녹지 조성을 넘어 기후변화 대응과 도시환경 개선을 위한 중요한 기반이 될 것”이라며 “앞으로도 시민들이 체감할 수 있는 녹지 확충과 환경 개선 사업을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.