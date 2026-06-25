증시 활황에 주식 계좌 1억 개 돌파···숨은 공신은 ‘10세 미만’

국민 1명당 2개 보유한 셈

국내 증시가 활황세에 힘입어 주식 계좌 수가 1억개에 달하는 것으로 나타났다.

25일 금융투자협회 자료를 보면, 전날 기준 국내 전 증권사의 주식거래 활동계좌 수는 1억877만개로 집계됐다.

주식거래 활동계좌는 예탁 자산이 10만원 이상이고 최근 6개월간 한 차례 이상 거래가 이뤄진 위탁매매 계좌 및 증권저축 계좌를 뜻한다.

한국 전체 인구를 5000만명으로 보면 1인당 2개 이상의 주식 계좌를 보유한 셈이 된다.

지난해 말 9828만개였던 주식 계좌 수는 약 6개월도 안돼 1049만개 증가했다. 지난해 1년간 늘어난 계좌 수(1172만개)에 육박한다.

증권가에서는 코스피 지수가 사상 최고치를 기록하는 등 국내 증시가 상승하면서 새로운 투자자들이 유입된 것으로 보고 있다.

특히 미성년자 계좌 수도 급증하는 추세다.

대신증권의 올해 1월 대비 지난 4월 0∼9세 계좌 개설 증가율은 119.2%에 달했다. 신한투자증권의 올해 1분기 미성년자 계좌 개설 수도 전년 같은 기간 대비 272% 급증했다.

부모들이 자녀 명의의 주식 계좌를 개설해 자산 증여 수단으로 활용하는 것으로 해석된다.