‘26만명 가입’ 양산사랑카드, 지역경제 플랫폼으로 도약

경남 양산시는 2019년 2월 출시한 양산사랑카드가 가입자가 26만명을 돌파하며 지역경제 플랫폼으로 도약하고 있다고 25일 밝혔다. 발행 7년 만에 지역 경제를 선도하는 대표 플랫폼으로 자리 잡은 결과다.

양산사랑카드는 전체 인구 36만1433명(5월말 기준)의 73%인 26만3095명의 회원을 확보했다. 지난해 6월(14만8368명) 대비 77% 급증한 수치다. 경남도민 생활지원금과 정부 고유가 피해 지원금 지급, 각종 정책 수당 연계 사업 확대가 회원 증가를 이끌었다.

올해 총발행액은 출시 첫해인 2019년(200억원)보다 11.5배 증가한 2300억원이며, 가맹점은 1만 3840곳에 달한다. 시는 명절 기간 13%, 평시 10%의 캐시백 포인트를 지급하며 지역 내 소비 기반을 넓히고 있다.

단순 결제 수단을 넘어선 플랫폼 기능도 확장 중이다. 공공 배달앱 ‘배달양산’의 올해 1~5월 누적 거래금액은 56억원으로, 지난해 동기(26억 원) 대비 2배 이상 늘었다. 가맹점 수도 올해 1월 2003곳에서 현재 2122곳으로 증가했다. 이 추세를 유지하면 연말 누적 거래금액은 지난해 86억원을 넘어 서비스 도입 이후 처음으로 100억원을 돌파할 것으로 전망한다.

행정과의 연계도 활발하다. 올해 7개 부서가 출산 축하 용품비, 산후조리비, 농어업인 수당 등 각종 정책 수당을 양산사랑카드로 지급한다. 또한 남부시장 온라인 장보기, 시정 홍보, 나눔 기능 등을 비롯해 블록체인 기술을 적용한 위·변조 방지 투표·설문조사 기능도 해마다 평균 6~7건을 운영 중이다.

양산시는 비용 절감과 높은 신뢰성을 바탕으로 향후 설문조사 운영을 연간 10건 이상으로 확대할 계획이다.