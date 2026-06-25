경남도, ‘연 1% 저리’ 하반기 농어촌진흥기금 지원 접수

경남도는 다음달 15일까지 주소지 읍면동 행정복지센터에서 ‘2026년 하반기 경상남도 농어촌진흥기금 융자 지원’ 신청을 받는다고 25일 밝혔다.

하반기 지원 규모는 200억원이다. 경남도는 농어업인의 경영 부담 완화를 위해 연 1%의 저리 융자를 지원한다. 특히 청년농업인에게는 0.2%포인트 우대금리를 적용해 연 0.8% 금리로 지원한다.

올해부터는 더 많은 농어업인이 지원받을 수 있도록 융자 신청 시기를 기존 연 1회에서 연 2회로 확대했다. 상반기에는 500명에게 150억원 규모의 융자를 지원했다.연

융자 대상은 도내에 거주하는 농어업인과 도내에 주된 사무소를 둔 농어업 관련 법인 또는 생산자단체다.

융자 한도는 운영자금의 경우 개인 5000만원, 법인 7000만원이며, 시설자금은 개인 5000만원, 법인 최대 3억원까지 지원한다.

운영자금은 1년 거치 후 3년 균분상환, 시설자금은 2년 거치 후 3년 균분상환 조건이다.

융자 희망자는 7월15일까지 주소지 읍면동 행정복지센터에 신청하면 된다. 시군 심사를 거쳐 추천된 대상자에 대해 경남도가 8월초 최종 지원 여부를 확정할 예정이다.

경남도 관계자는 “농어촌진흥기금은 경영비 증가와 높은 금리로 어려움을 겪는 농어업인에게 실질적인 도움이 되는 저리 융자 제도”라며 “경남도는 농어업인의 경영 안정을 위해 필요한 자금이 적기에 지원될 수 있도록 적극적으로 뒷받침하겠다”고 말했다.