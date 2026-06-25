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본문 요약

경남도는 배달·대리운전 기사를 대상으로 플랫폼 노동자 산재보험료 지원사업을 처음 시작한다고 25일 밝혔다.

보험료 지원 대상은 경남에 주소를 둔 배달노동자와 대리운전 기사들이다.

이들은 2025년 1월부터 12월까지 납부된 산재보험료 중 본인부담금의 80%를 지원받을 수 있으며, 1인당 연간 최대 지원금은 20만원이다.

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경남도, 배달·대리운전 기사에 산재보험료 최대 20만원 지원

입력 2026.06.25 10:54

  • 김정훈 기자

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플랫폼 노동자 산재보험료 지원사업 홍보물. 경남도 제공

플랫폼 노동자 산재보험료 지원사업 홍보물. 경남도 제공

경남도는 배달·대리운전 기사를 대상으로 플랫폼 노동자 산재보험료 지원사업을 처음 시작한다고 25일 밝혔다.

배달·대리운전 기사는 업무 특성상 사고 위험에 항상 노출돼 있다. 산재보험료는 중개업체와 노동자들이 절반씩 부담해야 하는데, 이 사업은 플랫폼 노동자의 경제적 부담을 완화하기 위해 추진됐다.

경남도는 이번 정책으로 플랫폼 노동자들의 보험 가입률을 높이고 지역 사회안전망이 한층 강화될 것으로 보고 있다.

보험료 지원 대상은 경남에 주소를 둔 배달노동자와 대리운전 기사들이다. 이들은 2025년 1월부터 12월까지 납부된 산재보험료 중 본인부담금의 80%를 지원받을 수 있으며, 1인당 연간 최대 지원금은 20만원이다.

신청은 오는 7월10일부터 31일까지 경남도 누리집 바로서비스(baro.gyeongnam.go.kr/baro)에서 온라인으로 할 수 있다. 도는 신청접수 마감 이후 8월부터 10월까지 신청 자격, 보험료 완납 여부 등 자격요건을 검토해 최종 대상자를 확정하고 오는 11월 중 지원금을 지급한다.

경남도는 사업의 원활한 진행과 효율적인 운영 체계 구축을 위해 지난 6월1일 경남투자경제진흥원, 근로복지공단, 국민건강보험공단과 업무협약을 체결한 바 있다.

도는 올해 지원사업의 성과분석, 플랫폼 노동자의 만족도 조사 등을 통해 2027년에는 지원사업을 확대 추진하기로 했다.

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