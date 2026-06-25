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[단독]연평도 장병 뱃삯 무료인데···대통령 “11만원 부담” 왜 나왔나

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본문 요약

이재명 대통령이 지난 24일 해병대 연평부대를 방문한 후 엑스에 적은 '장병들의 뱃삯이 11만원에 달한다'는 지적은 사실과 다른 것으로 경향신문 취재결과 확인됐다.

이 대통령의 뱃삯 할인 요청을 받은 박찬대 인천시장 당선인 측도 군 장병들은 이미 뱃삯이 무료라며 화답은 하지 않을 방침이라고 밝혔다.

이 대통령은 지난 24일 X에 "박찬대 인천시장 당선자님, 부탁이 있다"며 "오늘 만난 연평도 주둔 병사들이 휴가로 육지로 왕래할 때 뱃삯이 무려 11만원이라 부담된다고 하소연했다. 인천시민들은 1500원인가 한다며 같은 혜택을 받게 해달라고 한다"고 했다.

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[단독]연평도 장병 뱃삯 무료인데···대통령 “11만원 부담” 왜 나왔나

입력 2026.06.25 11:00

  • 박준철 기자

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박찬대 인천시장 당선인도 화답 안하기로

지난 24일 이재명 대통령이 인천 옹진군 해병대 연평부대에서 장병들과 인사하고 있다. 청와대통신사진기자단

지난 24일 이재명 대통령이 인천 옹진군 해병대 연평부대에서 장병들과 인사하고 있다. 청와대통신사진기자단

이재명 대통령이 지난 24일 해병대 연평부대를 방문한 후 엑스(X)에 적은 ‘장병들의 뱃삯이 11만원에 달한다’는 지적은 사실과 다른 것으로 경향신문 취재결과 확인됐다. 장병들은 부대에서 교통비를 전액 지원 받기 때문에 이들이 부담하는 뱃삯이 없기 때문이다.

25일 인천시에 따르면 시는 지난해 1월부터 연평도 등 서해 5도를 포함해 옹진군·강화군 섬 주민들에 여객선 운임비를 대중교통 요금 수준인 1500원으로 책정하고 있다. 인천이 아닌 다른 지역 주민들이 인천지역 섬을 방문해 1박을 하면 여객선 운임의 70%(연간 3회)를 지원한다.

다만, 연평도와 백령도 등에 근무하는 군 장병들은 이 혜택에서 제외했다.

이는 군 장병들은 개인적으로 예매를 했을 경우 여객선사에서 10% 할인 혜택을 제공하는 데다 장병들이 휴가를 갈 때 군 부대에서 발급해주는 후급증을 입력하면 뱃삯이 면제되기 때문이다.

인천시 관계자는 “애초 군 장병들도 여객선 운임을 1500원으로 할인해 주려고했으나, 그럴 경우 장병들은 뱃삯이 중복 할인돼 제외시켰다”고 말했다. 그러면서 “대통령이 언급한 장병은 월급을 받으면서 인천 이외 지역에 사는 직업군인인 하사관일 가능성이 높다”고 말했다.

이 대통령의 뱃삯 할인 요청을 받은 박찬대 인천시장 당선인 측도 군 장병들은 이미 뱃삯이 무료라며 화답은 하지 않을 방침이라고 밝혔다.

이 대통령은 지난 24일 X에 “박찬대 인천시장 당선자님, 부탁이 있다”며 “오늘 만난 연평도 주둔 병사들이 휴가로 육지로 왕래할 때 뱃삯이 무려 11만원이라 부담된다고 하소연했다. 인천시민들은 1500원인가 한다며 같은 혜택을 받게 해달라고 한다”고 했다. 이어 “연평도 외에도 백령도 등 인천 관내 벽지도서 장병들 뱃삯 문제도 함께 해결해 주시기 바란다”면서 “예산이 문제가 된다면 특별교부세라도 보내드리겠다. 해결 꼭 부탁드린다”고 적었다.

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