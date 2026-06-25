‘고액 알바’ 미끼로 공범 모집해 허위·고의 교통사고 수십건···3억원 가로챈 일당 검거

대구경찰청은 역할을 나눠 고의로 교통사고를 내는 등 수법으로 수억원대의 보험금을 받아 챙긴 혐의(보험사기방지 특별법 위반)로 A씨(20대) 등 59명을 송치했다고 25일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨 등은 2023년 2월부터 이듬해 9월까지 대구지역에서 경미한 수준의 교통사고를 고의로 내거나, 허위 교통사고 피해접수를 하는 등 수법으로 60차례에 걸쳐 보험사들로부터 약 3억원을 받아 챙긴 혐의를 받고 있다.

경찰 조사 결과 A씨와 B씨(30대) 등 2명은 사회관계망서비스(SNS)에 “고액 알바를 구한다”는 내용의 글을 올린 뒤, 연락을 취해온 이들에게 보험 사기를 제안한 것으로 파악됐다. 이후 사전에 가해자와 피해자로 역할을 나눠 범행을 저질러 보험사를 속인 것으로 확인됐다.

수사팀은 차량 블랙박스 영상과 금융계좌 등을 면밀히 분석해 피의자들의 혐의를 입증했다.

대구경찰청 관계자는 “교통사고 보험사기의 경우 법규를 위반하는 차량을 대상으로 하는 경우가 많다”며 “평소 교통법규를 준수하는 것이 중요하고 고의사고가 의심될 경우 블랙박스 영상 등을 잘 보관해 적극 신고하는 게 중요하다”고 말했다.