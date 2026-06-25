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손흥민 벤치 앉히고 흔들린 홍명보호, 남아공에 고전 끝 전반전 0-0

입력 2026.06.25 11:06

수정 2026.06.25 11:37

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24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 한국과 남아프리카공화국의 경기에서 이기혁과 마세코가 공중볼 다툼을 하고 있다. 연합뉴스

24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 한국과 남아프리카공화국의 경기에서 이기혁과 마세코가 공중볼 다툼을 하고 있다. 연합뉴스

토너먼트 진출의 고비에 놓인 홍명보호가 한 수 아래로 여겼던 남아프리카공화국을 상대로 전반 내내 고전했다.

홍명보 감독이 이끄는 축구대표팀은 25일 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종전에서 남아프리카공화국과 0-0으로 맞선 채 전반을 마쳤다.

지난 2경기에서 1승 1패를 기록한 한국은 남은 경기에서 최소한 비기기만 해도 A조 2위로 32강에 오를 수 있다.

이날 한국은 ‘캡틴’ 손흥민(LAFC)을 과감하게 벤치로 내린 승부수를 던졌다.

그 대신 오현규(베식타시)를 최전방에 배치하고, 황희찬(울버햄프턴)을 왼쪽 날개로 투입했다. 상대 진영에서 적극적으로 압박하면서 경기 초반부터 상대를 몰아치겠다는 구상이었다.

한국은 전반 2분 코너킥 상황에서 김민재(바이에른 뮌헨)이 헤더로 공격의 물꼬를 열었지만, 상대의 거센 저항에 어려움을 겪었다. 남아프리카공화국이 수비에 이은 날카로운 역습과 공간이 열릴 때마다 시도하는 중거리슛에 휘둘렸다.

전반 14분 에비던스 막고파의 감각적인 헤더와 전반 19분 타펠로 마세코의 침투에 이은 슛, 전반 30분 탈렌테 음바타의 중거리슛까지 위기의 연속이었다.

골만 나오지 않았을 뿐 남아프리카공화국으로 기우는 흐름이었다. 슈탕 숫자에서도 4개(0개) 대 9개(3개·이상 유효슈팅)로 철저한 열세였다.

한국은 후반 들어 벤치에 대기하고 있는 손흥민과 조규성(미트윌란) 등을 투입해 변화를 꾀할 것으로 보인다.

연합뉴스

연합뉴스

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