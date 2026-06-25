‘당근’, 서비스 시작 11년 만에 첫 굿즈 브랜드 공개

중고 거래 플랫폼 ‘당근’이 서비스 시작 11년 만에 첫 공식 굿즈 브랜드 ‘당근메이드’를 공개했다.

당근은 “당근메이드는 ‘Made for Better Local Living’이라는 슬로건 아래 이용자들이 일상 속에서 당근의 가치와 문화를 더 가깝게 경험할 수 있도록 기획된 공식 굿즈 브랜드”라고 25일 소개했다.

당근메이드는 당근 앱 내 브랜드 굿즈 판매자로 공식 입점해 상시 운영한다. 앱 검색창에 ‘당근메이드’를 검색하면 관련 상품과 브랜드 정보를 확인할 수 있다.

첫 출시 상품은 동네 장보기, 산책 등 일상에서 활용할 수 있는 상품들로 구성했다. 평소에는 키링처럼 가볍게 휴대하다 필요할 때 장바구니로 펼쳐 사용할 수 있는 ‘키링 장바구니’, 비 오는 날은 물론 햇빛이 강한 날에도 사용할 수 있는 ‘우양산’, 젖은 우산을 쾌적하게 보관하고 가방이나 자전거 등에 걸어 편리하게 휴대할 수 있는 ‘우산 파우치’ 등이다.

당근은 정식 판매에 앞서 이날부터 오픈 알림 신청 이벤트를 진행한다. 알림 신청자 중 추첨을 통해 신규 굿즈 풀패키지와 비매품 굿즈인 ‘당근이 쫀득볼’을 증정한다. 정식 판매는 다음달 1일 시작한다. 일정 금액 이상 구매 고객에게는 사은품으로 ‘당근이 쫀득볼’ 한정 수량을 선착순 제공할 예정이다. 당근은 당근메이드 공개와 함께 공식 인스타그램 계정도 연다.

당근은 “앞으로도 동네 생활에 자연스럽게 스며드는 다양한 상품을 꾸준히 선보일 계획”이라고 밝혔다.