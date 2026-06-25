다음달부터 서울 지하철에 대용량 리튬배터리·전기자전거 반입 제한

다음달부터 서울 지하철에 대용량 리튬배터리와 리튬배터리로 작동하는 개인형 이동장치(PM) 반입이 제한된다.

서울교통공사는 지하철 내 화재 위험요인을 사전에 차단하기 위해 이 같은 내용으로 여객운송약관을 개정하고 다음달 1일부터 시행한다고 25일 밝혔다.

공사는 약관상 휴대금지품에 전기자전거·전동킥보드·전동휠 등 리튬배터리로 구동되는 일체의 탈 것과 160Wh(와트시)를 초과하는 대용량 리튬배터리를 추가했다. 다만 전동휠체어 등 교통약자 이동권 보장을 위한 이동 수단은 예외로 뒀다.

스마트폰, 태블릿PC, 노트북, 일반적인 휴대용 보조배터리와 같이 일상적으로 사용하는 전자기기 대부분은 160Wh 이하로 제한 대상에 해당하지 않는다.

160Wh는 시중에서 널리 사용되는 스마트폰용 보조배터리 용량으로 환산하면 약 4만3000mAh(밀리암페어시) 수준에 해당한다. 공사는 “일반적으로 사용되는 1만~2만mAh급 보조배터리는 휴대가 가능하다”면서도 “제품마다 배터리 용량이 다르니 확인할 필요가 있다”고 말했다.

공사는 개인형 이동장치 이용 증가와 리튬배터리 발화 사례를 고려해 국토교통부 등 관계기관 유권해석과 법적 검토를 거쳐 약관을 개정했다. 배터리 휴대 제한 기준은 국제적으로 통용되는 항공 분야 리튬배터리 안전기준을 참고해 마련했다.

리튬배터리 화재는 일반 화재와 달리 내부 열폭주 현상으로 인해 초기 진화가 어렵고 재발화 가능성이 높다. 전동킥보드·전기자전거·보조배터리 등 리튬배터리 사용이 늘어나면서 배터리 발화 사고에 대한 우려도 커지고 있다.

지하철에서도 배터리로 인한 사고가 이어지고 있다. 지난해 9월 합정역에서 승객이 반입한 전기 스쿠터용 배터리에서 연기가 발생해 2·6호선 열차가 무정차 통과했다. 올해에도 승객이 휴대한 보조배터리 관련 사고가 4건 있었다.

김태균 서울교통공사 사장은 “더 안전한 지하철 이용 환경을 만들기 위한 예방적 안전대책인 만큼 제도 시행에 대한 이해와 협조를 부탁드린다”고 말했다.