안동소주 연 160만병 생산시설 준공···해외시장 진출 확대

경북도는 안동시 풍산읍 경북바이오 2차산업단지에 국내 최대 규모의 증류식 소주 생산시설을 갖춘 ‘소주스토리 양조장’을 준공됐다고 25일 밝혔다.

이 양조장은 경북도와 나라셀라가 2023년 안동소주 생산시설 구축을 위한 투자 양해각서를 체결하면서 추진됐다. 총사업비 120억원을 들여 연면적 2687㎡ 규모의 제조공장과 최신 생산설비를 갖췄다. 연간 생산량은 60만ℓ로, 375㎖ 병 기준 약 160만병을 생산할 수 있다.

소주스토리는 와인을 수입·유통하는 나라셀라를 모기업으로 두고 있다. 나스닥 상장기업인 나라셀라는 500여종의 세계 와인을 국내에 공급하고 있다. 소주스토리는 나라셀라의 국내·외 유통망을 활용해 안동소주의 해외시장 진출을 추진할 계획이다.

경북도는 안동소주 산업 육성을 위해 안동소주협회 설립, 공동상표와 공동주병 개발, 도지사 품질인증제 운영, 해외 공동마케팅 등을 추진해 왔다. 품질인증제는 안동지역에서 생산한 곡류만 사용하고 지역에 있는 양조장에서 만든 증류식 소주에만 ‘안동소주’ 이름을 쓸 수 있도록 한 제도다.

안동소주는 현재 미국·중국·베트남 등 14개국으로 수출되고 있다. 수출액도 2023년 8억1700만원에서 2024년 11억7800만원, 지난해 12억7000만원으로 늘었다. 2023년보다 55% 증가한 규모다.

이철우 경북도지사는 “안동소주가 대한민국 대표 명주를 넘어 세계인이 즐기는 K전통주로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

안동소주는 1200년대 후반 고려 충렬왕 때 만들어진 것으로 알려져 있다. 일본 원정을 위해 안동에 주둔하던 몽골군이 증류주 제조 기술을 전수했다고 전해진다. 이후 안동소주는 집에서 담가 먹는 ‘가양주’로 이어졌다. 현재 만드는 비법은 경북 무형문화재로 지정됐다.