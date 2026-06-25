제주 공공야영장에서는 ‘일회용기 말고 다회용기’···무료 대여

올해부터 QR코드 도입으로 분실 방지 제주 6개 야영장서 4인 세트 제공 지난해까지 일회용기 2만7000개 대체

제주도가 공공야영장에서 캠핑을 즐기는 이용객을 대상으로 다회용기를 무상으로 대여하는 서비스를 본격적으로 실시한다.

제주도는 공공야영장의 일회용품 사용을 줄이기 위해 이달부터 도내 공공야영장 6곳에서 다회용기 무상대여 서비스를 운영하고 있다고 25일 밝혔다.

도는 지난해 시범사업에서 빈번하게 발생했던 용기 분실 문제를 해결하기 위해 반납함 운영 방식을 바꾸는 등 시스템을 재정비하고 하반기부터 본격적으로 무상 대여 사업에 돌입한다고 설명했다.

대상은 교래자연휴양림야영장, 붉은오름자연휴양림야영장, 모구리야영장, 서귀포자연휴양림, 돈내코야영장, 관음사지구야영장이다.

올해부터는 이용객의 편의와 다회용기 관리 효율성을 높이기 위해 스마트 반납 시스템이 도입됐다.

이용객이 현장 대여함에 비치된 큐알(QR) 코드를 스캔해 신청하면 휴대전화로 대여함 도어락 비밀번호가 전송된다. 사용 후 카카오톡 메시지에서 ‘반납하기’ 버튼을 누르면 마찬가지로 반납함 비밀번호가 전송돼 용기를 돌려놓을 수 있다. 이 비밀번호를 입력해 반납함에 용기를 돌려놓으면 된다.

도 관계자는 “지난해까지는 이용객이 비치된 다회용기를 쓰고 반납함에 돌려놓는 방식이었으나, 올해부터는 용기 분실을 줄이기 위해 큐알(QR) 코드를 스캔하면 도어락 비밀번호가 전송되는 방식으로 바꿨다”고 설명했다.

대여 품목은 큰 접시·작은 접시·앞접시·컵·수저·가위·집게 등으로 구성된 4인 기준 ‘캠핑 다회용기 세트’다.

모든 품목이 하나의 보관함에 담겨 있어 편리하게 이용할 수 있다. 반납된 용기는 전문 세척업체가 정기적으로 수거해 고온 세척 과정을 거친 뒤 다시 야영장에 비치된다.

도는 지난해 야영장 다회용기 대여 서비스로 일회용품 2만7000여개의 사용을 대체했다. 이를 통해 이산화탄소 0.75t에 해당하는 탄소 배출 저감 효과를 거둔 것으로 분석했다.

임홍철 제주도 기후환경국장은 “공공야영장 이용객이 쉽고 편리하게 다회용기를 이용할 수 있도록 서비스를 계속 개선하고 있다”면서 “작은 실천이 제주의 환경보전에 큰 도움이 되는 만큼 많은 도민, 관광객 모두 함께해 주길 바란다”고 말했다.