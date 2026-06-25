“끔찍한 지진” 베네수엘라 국가 비상사태 선포···공항 폐쇄·지하철 운행 중단

델시 로드리게스 베네수엘라 임시 대통령이 24일(현지시간) 국가 비상사태를 선포했다. 베네수엘라에서는 이날 규모 7.1, 7.5의 연쇄 강진으로 건물이 무너지고 차량이 파손되는 등 큰 피해가 속출하고 있다. 대규모 인명 피해도 예상된다.

로드리게스 대통령은 이날 대국민 담화에서 “국민 여러분께 침착하고 단결된 모습을 보여주시기를 부탁드린다”라고 말했다. 이어 심각한 피해를 입은 주요 공항이 폐쇄됐으며, 지하철과 기차 운행도 중단됐다고 발표했다. 그는 “유족을 잃은 분들께 깊은 애도를 표한다”고 덧붙였다.

로드리게스 대통령은 지난 1월 미국이 니콜라스 마두로 전 베네수엘라 대통령을 축출한 후 베네수엘라를 통치해왔다.

로드리게스 대통령은 수도 카라카스 외에도 미란다, 라구아이라, 아라구아, 카라보보, 팔콘 주에서 피해가 발생했다고 말했다. 그는 후안 에르네스토 술바란 퀸테로 국가방위군 총사령관에게 지진 대응책임을 부여했다. 또 의사, 간호사 및 기타 의료 종사자들에게 “근무지로 향하라” 고 촉구했다. 일선 병원들은 야간 근무 인력을 추가 투입했다고 AP통신은 전했다.

AP통신이 보도한 카라카스 시민들의 증언을 보면 현장 상황은 심각한 것으로 추정된다. 카라카스 남부에 사는 마리아 로메로(80)는 “이번 지진은 끔찍했다. 1967년 때보다 더 심했다”고 말했다. 1967년 카라카스를 강타한 규모 6.3의 대지진으로 200명 이상이 숨진 바 있다.

카라카스 서부에 사는 아스트리드 라미레스는 “지진이 시작되자마자 사람들 비명이 들렸다”며 “모두 계단으로 뛰어 내려갔다”고 했다. 코로 마르티네스는 “엄청난 굉음이 났고 집 안 물건들이 다 떨어졌고, 냉장고 안의 물병도 쏟아졌다. 이런 경험은 처음”이라고 밝혔다.

호세 모리요(61)는 가족들이 갇힌 건물에 도착해 구조 상황을 지켜봤다고 영국 일간 가디언은 전했다. 모리요는 “형과 내 아들, 조카들이 모두 안에 있다. 신을 굳게 믿는다. 모두 무사하길 바라지만, 불확실한 상황이 고문”이라고 했다. 가디언은 10대 소녀 한 명이 건물 잔해 속에서 구조돼 병원으로 이송되자 모리요가 “내 조카다. 내 조카라고”라고 외쳤다고 전했다.

올키 바레로(56)는 가디언에 “벽이 무너져 내릴 것처럼 앞뒤로, 이리저리 흔들렸다”며 “희생자가 최대한 적기를 바란다”고 했다.

지진이 발생한 날은 베네수엘라의 국경일로 많은 시민들이 자택에 있었을 것으로 추정된다.