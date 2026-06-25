안전 점검 100점 받은 학교에서 사고가 난다 - 세계 최고 수준의 서류, 제자리걸음 체감안전… ‘서류 안전’의 함정

서류 안전을 넘어 - 기록되지 않은 안전은 없다 ②



서류상으로만 보면 우리나라 공공 부문의 안전 관리는 세계 최고 수준이다. 2020년 교육시설법 시행 이후 전국의 모든 학교는 매년 두 차례 이상 전문가 점검을 받고 그 결과를 전산에 등록한다. 공공기관은 기획재정부 경영실적 평가와 고용노동부 안전관리 등급제라는 엄격한 잣대 아래 매년 수백 페이지에 달하는 안전경영 공시 자료를 펴낸다. 규제와 평가는 촘촘해졌고 담당자가 써야 할 서류의 종류는 기하급수적으로 늘었다.



그런데도 우리는 여전히 노후 학교 건물의 균열을 걱정하고 공공 발주 현장에서 반복되는 인재(人災) 뉴스를 접한다. 제도는 정교해지는데 현장의 안전 관리자는 더 깊은 무력감에 빠진다. 우리 공공 부문의 안전이 실질적 예방이 아니라 평가를 위한 서류 완비에 매달려 있기 때문이다.



학교 현장을 보자. 안전의 실질적 책임자는 교장이나 행정실장이지만 실무를 맡는 이는 대개 행정실의 시설 담당 공무원이다. 이들은 전문 안전 인력이 아니다. 회계·민원·시설 유지보수를 동시에 떠안은 채 안전을 겸직으로 맡는다. 그런 이들에게 1년에 두 차례 진행되는 점검은 전문적 진단이 아니라 제때 해치워야 할 행정 과제가 되기 쉽다. 전문 지식이 부족한 상태에서 내려오는 수십 가지 점검 가이드라인은 위험을 찾아내는 도구가 아니라 채워야 할 문서 양식으로 읽힌다. 현장의 위험 요소를 발견해 조치로 연결하는 대신 종이 체크리스트에 표시하는 것으로 점검이 끝나는 일이 잦다.



점검 이후도 다르지 않다. 종이에 적은 내용은 사무실로 돌아와 다시 공공 시스템에 입력된다. 이 과정에서 현장의 위험 신호는 사라지고, 시스템에는 이상 없음 혹은 보수 필요라는 건조한 텍스트만 남는다. 실시간성이 제거된 박제된 기록은 상급 기관의 통계 수치를 채우는 데 쓰일 뿐 내일의 사고를 막는 예방 기제로 작동하지 못한다.



공공기관 안전경영 공시제도 역시 실효성 논란에서 자유롭지 않다. 현재의 공시 체계는 사고율이나 재해자 수 같은 결과 수치에 지나치게 치우쳐 있다. 기관들은 경영평가 점수를 위해 사고 수치를 낮추는 데 힘을 쏟지만 그 과정에서 얼마나 많은 ‘아차 사고(Near Miss)’가 무시되는지는 간과된다. 실질적 안전은 사고가 나지 않은 결과가 아니라 위험을 발견하고 조치하는 과정에서 드러난다. 그러나 아날로그 행정 체계에서는 그 과정의 데이터를 수집할 방법 자체가 없다. 안전 평가에서 높은 점수를 받았는데 왜 사고가 날까. 서류가 현장의 실시간 위험을 반영하지 못하는 사후 꾸미기의 결과물이기 때문이다.



공공 부문의 또 다른 고질병은 순환보직이다. 전문성을 쌓을 만하면 담당자가 바뀐다. 새 담당자는 전임자가 남긴 서류 뭉치를 뒤적이며 현장을 파악하는 데만 수개월을 보낸다. 데이터가 시스템이 아니라 서류와 개인의 기억에 의존하는 구조에서 관리의 연속성을 기대하기는 어렵다.



그렇다면 길은 분명하다. 비전문가인 담당자도 시스템의 안내를 따라 전문가 수준의 점검을 수행하고 클릭 한 번으로 법정 서류가 완성되는 환경을 만들어야 한다. 행정 부담이 줄어야 비로소 담당자의 눈은 서류가 아닌 현장을 향한다. 서류에 의한 안전이라는 유령에서 벗어나는 일, 그것이 다음 회에서 다룰 디지털 워크플로우의 출발점이다.

