포스코, 사랑의 헌혈 누적 참여자 6만5000명

포스코가 1998년부터 28년째 시행중인 사랑의 헌혈 누적 참여자가 6만5000명을 넘어섰다.

포스코는 지난 17일 기준으로 사랑의 헌혈 누적 참여자가 6만5000명을 넘어 따뜻한 생명 나눔을 이어가고 있다고 25일 밝혔다.

포스코는 1998년부터 포항, 광양, 서울 지역에서 정기적으로 헌혈버스를 운영하며 사랑의 헌혈 운동을 이어왔다. 특히 포스코 임직원뿐만 아니라 협력사와 입주사 임직원들까지 적극적으로 동참하며, 지역사회 전반으로 건강한 헌혈 문화를 확산시키는 데 기여했다.

28년간 포스코 임직원들이 나눈 누적 헌혈량은 전혈 기준 총 2600만㎖에 달한다. 이는 1.5ℓ 페트병 약 1만7300개를 가득 채울 수 있는 양으로, 수혈이 필요한 환자 약 20만명의 생명을 살리는 데 기여한 규모다.

누적 헌혈 250회를 기록한 진경식 포스코 광양 도금부 4도금공장 과장은 “회사에서 주최한 사랑의 헌혈 운동에 동참하며 첫발을 내딛게 되었는데,이제는 제 삶에서 빼놓을 수 없는 자연스러운 일상이 되었다”며 “헌혈은 이웃에게 따뜻한 생명을 나누는 동시에, 제 건강 상태를 주기적으로 점검할 수 있는 일석이조의 기쁨을 준다”고 말했다.

누적 246회를 기록한 포항 생산기술부 구내운송섹션 한장덕씨도 “군 복무 시절 처음 헌혈하고 헌혈증을 기부했을 때, 수혜자분께서 보내주신 깊은 감사의 편지가 아직도 생생하다”며 “요즘은 2주마다 참여할 수 있는 성분헌혈을 주로 하고 있는데, 헌혈 주기에 맞춰 자연스럽게 금주하고 충분한 휴식을 취하는 것이 건강한 삶을 지탱하는 훌륭한 원동력이 된다”고 했다.

임직원들의 자발적인 헌혈증 기부도 꾸준히 이어지고 있다. 포스코가 지난해까지 모은 누적 헌혈증은 총 1만3500장으로, 한국백혈병소아암협회와 한국백혈병환우회 등 수혈이 시급한 소외 이웃들에게 전달되어 실질적인 도움을 주었다.

한편, 포스코의 사랑의 헌혈은 일회성 행사에 그치지 않고 장기간 지속되며 사내 대표 나눔 문화로 확고히 자리 잡았다. 임직원 중에는 200회 이상 헌혈을 실천한 ‘헌혈영웅’들이 다수 있어, 동료 임직원들의 참여를 독려하는 든든한 귀감이 되고 있다.