박홍근 “교육교부금 총액 줄이진 않을 것···1인당 교부금은 늘리겠다”

박홍근 기획예산처 장관이 “이번 (교육교부금) 개편은 초·중등 교육의 재정을 깎아내리려는 것이 결코 아니다”라며 “교육교부금 총액이 예년보다 줄어드는 일이 없게 하겠다”고 밝혔다.

박 장관은 25일 엑스에 “우리 아이들이 살아갈 내일의 교실과 대한민국은 오늘과 같지 않기에, 한정된 재원이 가장 절실하고 더 효과적인 곳으로 흐르도록 그 물길을 바로잡으려는 것”이라고 설명했다. 학령인구 감소에 따라 지방교육재정교부금(교육교부금) 제도 개편을 둘러싼 논란이 이어지자 입장을 밝힌 것이다.

박 장관은 개편 과정에서 다섯 가지 원칙을 유지하겠다고 밝혔다. 그는 “초·중등 예산 규모가 축소되거나 위축되는 일 없이 매년 증액해 나갈 것”이라며 “학생 1인당 교부금도 매년 늘려갈 것”이라고 말했다.

또한 재정의 안정성과 예측 가능성을 높이겠다는 방침도 강조했다. 박 장관은 “내국세 상황에 따라 교육교부금 변동성이 커 교육청·일선 학교 현장에서 예산을 수립하는 데 어려움이 있었다”며 “앞으로는 이러한 급격한 변동성을 완화해 예측 가능하고 안정적인 운영을 보장하겠다”고 밝혔다.

대학, 평생교육, 영유아 교육 등 상대적으로 투자 부족이 지적돼 온 분야에도 재원을 확대하겠다고 했다. 이는 그동안 초·중등 교육에 한정됐던 교육교부금의 사용 범위를 넓히겠다는 취지로 해석된다.

박 장관은 “이번 개편은 초·중·고 교육을 강화하는 데 그치지 않는다”며 “유아교육부터 대학, 사회 진출까지 이어지는 교육 전반을 촘촘히 지원하는 기반이 될 것”이라고 강조했다.

기획처는 현재 교육부와 함께 교육교부금 연동 방식 개편을 논의 중이다. 교육교부금은 내국세의 20.79%와 일부 교육세를 재원으로 하는 목적세로, 시·도교육청의 주요 재원이다. 다만 학령인구 감소에도 불구하고 세수 증가로 교부금 규모가 확대되면서, 1972년 도입된 현행 연동제를 손질해야 한다는 지적이 제기돼 왔다.