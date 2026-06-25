창간 80주년 경향신문

박홍근 “교육교부금 총액 줄이진 않을 것···1인당 교부금은 늘리겠다”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

박홍근 기획예산처 장관이 "이번 개편은 초·중등 교육의 재정을 깎아내리려는 것이 결코 아니다"라며 "교육교부금 총액이 예년보다 줄어드는 일이 없게 하겠다"고 밝혔다.

학생 수는 줄어드는 데 교육교부금은 급증하면서 정부가 55년간 유지해온 교육재정 배분의 큰 틀을 개편하기로 한 것이다.

28일 경향신문 취재를 종합하면, 기획예산처는 지방교육재정 교부금 산정 방식을 경상성장률과...

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

박홍근 “교육교부금 총액 줄이진 않을 것···1인당 교부금은 늘리겠다”

입력 2026.06.25 11:40

  • 윤기은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가
박홍근 기획예산처 장관이 지난 22일 서울 중구 컨퍼런스 하우스 달개비에서 열린 ‘재정운용 관련 전문가 간담회’에서 발언하고 있다. 연합뉴스

박홍근 기획예산처 장관이 지난 22일 서울 중구 컨퍼런스 하우스 달개비에서 열린 ‘재정운용 관련 전문가 간담회’에서 발언하고 있다. 연합뉴스

박홍근 기획예산처 장관이 “이번 (교육교부금) 개편은 초·중등 교육의 재정을 깎아내리려는 것이 결코 아니다”라며 “교육교부금 총액이 예년보다 줄어드는 일이 없게 하겠다”고 밝혔다.

박 장관은 25일 엑스에 “우리 아이들이 살아갈 내일의 교실과 대한민국은 오늘과 같지 않기에, 한정된 재원이 가장 절실하고 더 효과적인 곳으로 흐르도록 그 물길을 바로잡으려는 것”이라고 설명했다. 학령인구 감소에 따라 지방교육재정교부금(교육교부금) 제도 개편을 둘러싼 논란이 이어지자 입장을 밝힌 것이다.

박 장관은 개편 과정에서 다섯 가지 원칙을 유지하겠다고 밝혔다. 그는 “초·중등 예산 규모가 축소되거나 위축되는 일 없이 매년 증액해 나갈 것”이라며 “학생 1인당 교부금도 매년 늘려갈 것”이라고 말했다.

또한 재정의 안정성과 예측 가능성을 높이겠다는 방침도 강조했다. 박 장관은 “내국세 상황에 따라 교육교부금 변동성이 커 교육청·일선 학교 현장에서 예산을 수립하는 데 어려움이 있었다”며 “앞으로는 이러한 급격한 변동성을 완화해 예측 가능하고 안정적인 운영을 보장하겠다”고 밝혔다.

대학, 평생교육, 영유아 교육 등 상대적으로 투자 부족이 지적돼 온 분야에도 재원을 확대하겠다고 했다. 이는 그동안 초·중등 교육에 한정됐던 교육교부금의 사용 범위를 넓히겠다는 취지로 해석된다.

박 장관은 “이번 개편은 초·중·고 교육을 강화하는 데 그치지 않는다”며 “유아교육부터 대학, 사회 진출까지 이어지는 교육 전반을 촘촘히 지원하는 기반이 될 것”이라고 강조했다.

기획처는 현재 교육부와 함께 교육교부금 연동 방식 개편을 논의 중이다. 교육교부금은 내국세의 20.79%와 일부 교육세를 재원으로 하는 목적세로, 시·도교육청의 주요 재원이다. 다만 학령인구 감소에도 불구하고 세수 증가로 교부금 규모가 확대되면서, 1972년 도입된 현행 연동제를 손질해야 한다는 지적이 제기돼 왔다.

[단독]‘학생 수 주는데 돈은 남는’ 교육교부금, 내국세에서 경상성장률 연동 변경 유력

정부가 지방교육재정교부금 산정 방식을 기존 내국세 연동에서 경상성장률(명목성장률) 연동으로 바꾸는 방안을 유력하게 검토 중인 것으로 확인됐다. 학생 수는 줄어드는 데 교육교부금은 급증하면서 정부가 55년간 유지해온 교육재정 배분의 큰 틀을 개편하기로 한 것이다. 28일 경향신문 취재를 종합하면, 기획예산처는 지방교육재정 교부금 산정 방식을 경상성장률과...

https://www.khan.co.kr/article/202605290600041

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글