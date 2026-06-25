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‘오너가 3세’ 허진수, SPC그룹 지주사 대표 내정

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본문 요약

허진수 파리크라상 부회장이 SPC그룹 지주사인 상미당홀딩스 신임 대표이사로 내정됐다.

상미당홀딩스는 과거 SPC그룹의 지주회사 역할을 하던 파리크라상을 물적분할하며 출범한 그룹 지주사다.

아울러 상미당홀딩스는 파리크라상, 비알코리아, 삼립 등 산하 주요 계열사 대표이사들이 참여하는 상미당협의체가 다음달 1일 출범한다고 밝혔다.

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‘오너가 3세’ 허진수, SPC그룹 지주사 대표 내정

입력 2026.06.25 11:42

  • 정대연 기자

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허진수 파리크라상 부회장. 상미당홀딩스 제공

허진수 파리크라상 부회장. 상미당홀딩스 제공

허진수 파리크라상 부회장(49)이 SPC그룹 지주사인 상미당홀딩스 신임 대표이사로 내정됐다. 허 부회장은 허영인 상미당홀딩스 회장의 장남이자 오너가 3세다.

상미당홀딩스는 허 부회장을 신임 대표이사로 내정했다고 25일 밝혔다. 상미당홀딩스는 이번 인사를 계기로 미래 신사업 발굴과 투자 포트폴리오 관리, 글로벌 성장 전략 수립, 연구개발(R&D) 등 지주사 본연의 역할을 강화할 방침이다. 상미당홀딩스는 과거 SPC그룹의 지주회사 역할을 하던 파리크라상을 물적분할하며 출범한 그룹 지주사다. 올해 1월 출범했다.

아울러 상미당홀딩스는 파리크라상, 비알코리아, 삼립 등 산하 주요 계열사 대표이사들이 참여하는 상미당협의체가 다음달 1일 출범한다고 밝혔다. 협의체는 계열사 전반에 영향을 미치는 공통 경영 과제와 대외 환경 변화에 대한 대응 방향을 논의하고, 협업 방안을 조율하게 된다. 초대 의장은 도세호 파리크라상 사장이 맡는다. 상미당홀딩스는 “협의체에서는 대외정책·커뮤니케이션·컴플라이언스·안전경영·상생 등 협업과 시너지가 필요한 업무들을 분과 위원회로 운영해 경영을 고도화하고 실행력을 높여 나갈 계획”이라고 밝혔다.

내·외부 위원들로 구성해 운영해 온 ‘변화와 혁신 추진단’은 외부 전문가 중심 체계로 개편한다. 상미당홀딩스는 “이를 통해 독립성과 전문성을 강화하고, 협의체에서 논의되는 주요 안건에 대한 객관적인 검토와 자문 기능을 수행하도록 할 예정”이라고 밝혔다.

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